The Walking Dead : mort de l'acteur Moses J. Moseley à 31 ans

Connu pour avoir incarné Mike, un des zombies tenu enchaîné par Michonne dans «The Walking Dead», Moses J. Moseley a été retrouvé mort mercredi dernier près d’un pont situé aux abords d’une autoroute, a révélé le site américain TMZ.

Selon les forces de l’ordre, l’enquête sur le décès du comédien de 31 ans privilégie pour le moment la piste du suicide, avec usage d’une arme à feu. «Un proche nous a raconté qu’ils n’avaient plus eu de nouvelles de Moses depuis dimanche de la semaine précédente. Ils ont appelé les hôpitaux sans succès. Mercredi, ils ont rempli un dossier de disparition de personnes. Ils ont ensuite contacté OnStar qui a géolocalisé la voiture et c’est là que son corps a été découvert», précise TMZ.

Le compte Twitter officiel de The Walking Dead a réagi immédiatement à l’annonce de la terrible nouvelle. «Nos pensées et nos prières vont vers Moses J. Moseley, le membre de notre famille The Walking Dead», peut-on lire.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022

Moses J. Moseley s’est fait connaître en incarnant un des zombies enchaînés par Michonne dans la série entre 2012 et 2015.

© AMC / DR

Il a ensuite été aperçu dans quelques séries, notamment la série Watchmen sur la chaîne américaine HBO, ou encore le film The Hunger Games : Catching Fire en 2013.