Disney+ : quelles sont les 6 séries françaises attendues sur la plate-forme en 2022 ?

L’année 2022 sera particulière pour Disney+, avec pas moins de 6 créations originales françaises prévues pour être lancées sur la plate-forme, accessible dans 53 pays à travers le monde.

La France fait partie, avec l’Italie, l’Allemagne, et les Pays-Bas, des premiers pays européens à proposer des contenus originaux à tous les abonnés de la plate-forme de streaming. Et Disney+ n’en est qu’à ses débuts puisqu’une cinquantaine de productions européennes seront ajoutées au catalogue d’ici l’année 2024. Quelles sont les 6 créations originales françaises qui auront l’honneur d’ouvrir le bal ?

Week-end Family, lancement prévu le 23 février 2022

Comédie familiale avec Éric Judor, la série Week-end Family raconte en 8 épisodes l’histoire de Fred, un père de famille qui s’occupe de ses trois filles, nées de trois mères différentes, tous les week-ends. Et des complications que cela suppose dans sa nouvelle relation avec Emmanuelle, une étudiante québécoise sur le point de terminer sa thèse en psychologie de l’enfant. À la réalisation, les téléspectateurs retrouveront Pierre-Martin Laval (Les Profs 1 et 2) et Sophie Reine (Cigarettes et chocolat chaud) pour mettre en image cette série écrite par Baptiste Filleul (Cherif).

Parallèles, lancement prévu le 23 mars 2022

Déclinée en 6 épisodes de 40 minutes environ, cette série fantastique pilotée par Quoc Dang Tran (Dix pour cent, Marianne) suit l’histoire de quatre amis – Bilal, Romane, Samuel et Victor – dont la vie va être bouleversée quand ils se retrouvent propulsés dans des dimensions parallèles après un événement mystérieux. Une série à mi-chemin entre Stranger Things et Dark, mais qui se démarque par l’originalité de son scénario, une réalisation particulièrement soignée, et un casting au diapason. Avec Thomas Chomel (Clem), Jade Pedri (Ils étaient dix), Omar Mebrouk (HPI), Jules Houplain (Cassandre), Gil Alma (César Wagner), Guillaume Labbé (Je te promets), et Naidra Ayadi (Polisse).

Oussekine, lancement prévu dans le courant de l’année 2022

Cette série en 4 épisodes créée par Antoine Chevrollier (Baron noir, Le bureau des légendes) revient sur les événements tragiques de la nuit du 5 au 6 décembre 1986, qui ont conduit à la mort de Malik Oussekine en marge d’une manifestation étudiante marquée par de violentes répressions policières. Avec Kad Merad dans le rôle de l’avocat Georges Kiejman, et Olivier Gourmet dans celui du ministre délégué à la sécurité Robert Pandraud. Hiam Abbass (Succession, Ramy), Malek Lamraoui, Tewfik Jallab, Slimane Dazi, Thierry Godard, Mathieu Demy, ou encore Gilles Cohen complètent le casting.

Soprano à la vie à la mort, série documentaire attendu dans le courant de l’année 2022

Le chanteur Soprano est le sujet principal de cette série documentaire en 6 épisodes qui reviendra sur le parcours étonnant de cet artiste incontournable, de son enfance dans les quartiers nord de Marseille à la sortie de son dernier album, Chasseur d’étoiles. Une manière de porter un autre regard sur Saïd M’Roumbaba – le vrai nom de Soprano – au contact de ses proches, et plus particulièrement de ses trois amis «à la vie à la mort», Mateo, Djamali et Mej.

Mauvaise pioche, lancement prévu dans le courant de l’année 2022

Adaptation de la série britannique The Wrong Mans, co-créée par James Corden en 2013, Mauvaise pioche verra François Damiens partager l’affiche avec Vincent Dedienne. L’histoire est celle de Vincent, un employé de bureau qui assiste à un accident de la route spectaculaire. Après avoir répondu au téléphone de la victime, lui et son collègue de travail Alban – un homme de 45 ans vivant chez sa mère – se retrouvent malgré eux mêlés à un vaste complot criminel. Avec également Fanny Sydney (Dix pour cent) et Anne Benoît (Paris Police 1900) au casting.

Kaiser Karl, lancement prévue en 2022 (ou 2023)

Série dramatique inspirée de la biographie éponyme de Raphaëlle Bacqué, Kaiser Karl se penchera sur le parcours de celui qui deviendra une icône de la mode. L’histoire débutera à l’été 1972, un an après la décès de Coco Chanel, au moment où Karl Lagerfeld ambitionne de devenir le couturier le plus réputé, alors qu'Yves Saint Laurent domine la profession. Sa rivalité avec Pierre Bergé (compagnon de Saint Laurent), ou encore son histoire d’amour avec Jacques de Bascher seront également au cœur du récit.