Grichka Bogdanov : En larmes, sa compagne Chaima raconte ses derniers jours

Chaima, la dernière compagne de Grichka Bogdanov, est sortie de son silence mardi, et a évoqué les derniers jours de son compagnon emporté, comme son frère Igor, par le Covid-19 à l'âge de 72 ans, le 28 décembre dernier.

La jeune femme de 25 ans, qui ne vivait pas avec l’ancien animateur de l’émission culte Temps X mais entretenait une relation avec lui depuis trois ans après leur rencontre sur les réseaux sociaux, dit avoir été très inquiète de l’état de santé de Grichka Bogdanov.

«J'étais chez moi. On s'envoyait des messages, on parlait sur Whatsapp mais après j'ai vu qu'il ne me répondait pas. J'étais très inquiète. Je suis allée chez lui et je suis restée devant la porte presque deux heures (...) Il dormait et je n'ai pas osé frapper de peur de le réveiller. Ensuite, il m'a ouvert la porte de son appartement. J'ai trouvé qu'il était très, très fatigué. Je lui dis : 'C'est indispensable d'aller à l'hôpital'. Il m'a dit 'd'accord' même si, au début, c'était difficile pour lui. Il était contre l'idée d'aller à l'hôpital. J'ai appelé le SAMU, on a attendu 20 minutes. C'était à 2 heures du matin», a-t-elle raconté ce mardi 1er février sur le plateau de Touche pas à mon Poste.

Chaima, la dernière compagne de Grichka, et Damien Nougarede, l'agent des Frères Bogdanoff, témoignent dans #TPMP.

«On a eu un coup de cœur... Ça faisait trois ans que nous étions amis sur Facebook. Il m'a proposé de venir faire un stage ici en France parce que je suis Marocaine. On a vécu des bons moments ensemble, c'était quelqu'un de très gentil. C'était quelqu'un de très gentil. Quand je suis arrivée en France, il m'a accueilli à l'aéroport, j'étais dans un autre monde», a-t-elle confié quant au début de leur relation.

«Je pense toujours à lui. Quand on me parle de Grichka, j'ai toujours des larmes dans les yeux. Il a laissé un vide que personne ne peut remplir. Il a fait beaucoup de choses pour moi, il était toujours à côté de moi. C'est un sentiment horrible... C'est tellement difficile de ne plus voir la personne que l'on aime, avec qui on a vécu de très beaux moments ensemble».

Chaima, la dernière compagne de Grichka Bogdanoff, sort du silence en exclusivité dans #TPMP.

Grichka Bogdanov avait préféré garder cette histoire d'amour secrète jusqu'à l'été dernier, a dévoilé la jeune femme, qui a ensuite chanté le tube des Beatles, Yesterday, en hommage à son amour disparu.

Selon Damien Nougarède, l’agent des frères Boganov, présent lui aussi sur le plateau de TPMP, le scientifique prévoyait de lui faire une demande en mariage.