«Il n'y a plus d'impunité, c'est terminé !» : dans une vidéo, Christophe Beaugrand annonce avoir déposé plainte pour harcèlement

L’animateur du groupe TF1 Christophe Beaugrand a annoncé ce mercredi 2 février qu’il avait engagé des poursuites à l’encontre d’un individu qui l’avait insulté sur les réseaux sociaux.

«Un homme m’avait harcelé moi et Valentin (insultes homophobes, scato etc…) peu avant Noël», a expliqué le co-animateur de Ninja Warrior dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

«Je sors tout juste de la police judiciaire. Je suis allé porter plainte (...) c'est très important de ne pas se laisser faire», a-t-il tenu à rappeler. Et de poursuivre : «Il n'y a plus d'impunité, c'est terminé, on n'a pas le droit de se faire insulter sur les réseaux sociaux», a-t-il martelé, indiquant que le mis en cause avait été identifié comme «un militant de la manif pour tous», et allait «être puni.»

Le présentateur en a profité pour inviter toutes les personnes victimes de harcèlement à porter plainte elles aussi. «Faites comme moi, ne vous laissez pas faire !», leur recommande-t-il. «Les réseaux ne sont pas une zone d'impunité où l'on peut agresser les gens à loisirs. C'est fini maintenant !», a répété le papa du petit Valentin, saisissant cette occasion pour remercier la députée LREM Laetitia Avia «qui se bat sur ce dossier de la haine en ligne depuis des mois».

«Les choses avancent, les plaintes sont prises en compte et les plateformes commencent à réagir pour modérer plus sévèrement. C'est tous ensemble qu'on lutte contre le harcèlement», a conclu Christophe Beaugrand.