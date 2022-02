L'Arnaqueur de Tinder : qu’est devenu l'escroc au cœur du documentaire ?

Le documentaire «L’Arnaqueur de Tinder», disponible depuis aujourd'hui sur Netflix, raconte l’escroquerie montée par un homme prénommé Shimon Hayut pour soutirer des centaines de milliers d’euros à des victimes, contactées via l’application de rencontre.

Produit par les créateurs de «Don’t F**k with cats», ce documentaire donne la parole à trois femmes - la Norvégienne Cecilie, la Suédoise Pernilla et la Néerlandaise Ayleen – toutes victimes de cet homme israélien trentenaire qui se présentait comme étant Simon Leviev, le fils du magnat du diamant russo-israélien Lev Leviev.

C’est sous ce nom qu’il se présentait à ses futures victimes qu’il parvenait à séduire en leur offrant de somptueux cadeaux, des voyages en jet privé, et des nuits dans des hôtels de luxe. Shimon Hayut avait changé officiellement son nom en Leviev afin que celui-ci apparaisse sur ses papiers d’identité.

Des comédiens étaient également engagés pour incarner de faux gardes du corps ou partenaires commerciaux. Jusqu’au jour où il affirmait aux jeunes femmes amoureuses être en danger de mort, et qu’il avait besoin d’une importante somme d’argent qui serait remboursée dans les plus brefs délais. Et gare à celles qui refusaient de tomber dans le panneau.

Une peine de prison de… 15 mois

Shimon Hayut parvenait à financer son plan machiavélique grâce à un système de Ponzi où l’argent d’une victime servait à financer sa prochaine arnaque. C’est grâce à l’action menée par les trois femmes qui témoignent dans le documentaire que Shimon Hayut a finalement été arrêté en Grèce, avant d’être extradé en Israël en octobre 2019 où il avait réussi à échapper aux autorités judicaires à deux reprises en fuyant le pays.

Condamné à 15 mois de prison en décembre par la cour des magistrats de Tel Aviv, Shimon Hayut a finalement bénéficié d’une libération anticipée en 2020 après seulement 5 mois passés derrière les barreaux. Une décision qui n’a pas manqué d’ulcérer ses victimes. Plusieurs femmes ont porté plainte contre lui auprès de la Cour européenne de Justice et Interpol. Shimon Hayut pourrait être à nouveau arrêté en dehors des frontières d’Israël. À l’heure actuelle, personne ne sait ce qu’il est devenu depuis sa sortie de prison.