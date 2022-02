«On ne vient pas là pour l'argent» : Sylvie Tellier répond à la polémique sur les salaires des candidates de Miss France

En décembre dernier, les candidates du concours Miss France ont bénéficié d'un nouveau contrat de travail et d'une rémunération au Smic. Une évolution que Sylvie Tellier a pour la première fois commentée lors de son passage sur le plateau de «C à vous», ce mardi 1er février.

À la fin du concours de beauté, toutes les candidates ont été pour la première fois payées et à hauteur de 84 euros par jour, soit 252 euros net, l'équivalent du Smic pour un statut de figurantes.

Une rémunération «symbolique» instaurée par Alexia Laroche Joubert, récemment nommée Présidente de la société Miss France, qu’a dénoncée une participante dans les colonnes du Parisien.

«Aujourd'hui la production évolue, parce que le show Miss France a nécessité un contrat de travail. Elles ont été rémunérées au Smic. Attention à ne pas dévaloriser les gens qui sont payés au Smic, parce qu'il y en a beaucoup», a déclaré Sylvie Tellier.

«Je pense qu'on ne fait pas Miss France pour le salaire. On fait Miss France pour profiter d'un tremplin exceptionnel, pour vivre un rêve», affirme en outre la directrice de la société Miss France. «Elle a aujourd'hui permis à des jeunes femmes d'être rémunérées deux jours. Avant, ça n'existait pas. Donc c'est un plus pour elles. Mais on ne vient pas là pour l'argent».