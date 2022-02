Paris : les jeux vidéo s'offrent un nouveau festival au forum des images

Jusqu'au 6 février, un nouveau festival entièrement dédié aux jeux vidéo et à l’art vidéoludique se déroule au Forum des Images : > Ready > Players.

«Le Forum des images, institution de cinéma, a dans la peau des pas de côté et dans le cœur le goût des hybridations», introduit Fabien Gaffez, directeur des programmes du Forum des images. Avec «l’intégration de l’école TUMO Paris 1, le développement du festival NewImages ou la création de Bédérama», il n’est pas dur de constater que le lieu a pris un virage pop ces dernières années. Mais si le jeu vidéo était déjà intégré aux programmes, c’est désormais un évènement à part entière qui lui est dédié.

Tournois géants, podcast, démonstration en direct…

Au centre du festival : les joueurs et les joueuses. «L’expérience du gaming, plutôt que les salons de l’industrie», résume le directeur des programmes. Le Forum des images se transforme donc en salle de jeux géante, et proposera «de grands tournois ouverts à toutes et tous, un Game Concert, des créateur·rices nous dévoilant leurs secrets de fabrication, le podcast Silence on joue !, des démonstrations de jeu en avant-première, des rencontres autour de sujets forts, des vidéastes, streamer·euses et joueur·ses stars, l’imaginaire cinéphile de licences culte, une Game Jam TUMO, des espaces de rétrogaming, des installations interactives, et une invitée d’honneur, Jehanne Rousseau (directrice du studio Spiders)». Rien que ça.

Alerte bon plan : si vous bénéficiez de la carte Forum Festival à 15 €, vous bénéficiez d’un accès illimité au festival > Ready > Players.