Disney+ : le film horrifique «No Exit» arrive le 25 février

Oh les frissons ! Prévu à l’origine pour une sortie en salles, le film horrifique «No Exit» débarquera finalement directement sur le petit écran avec une mise en ligne le 25 février prochain sur Disney+.

Adaptation du thriller éponyme de Taylor Adams publié en 2018, réalisé par Damien Power, ce huis-clos angoissant, titré «Sans issue» en français, se déroule dans les paysages enneigés de l’État d’Utah, aux États-Unis, où une étudiante prénommée Darby fuit le centre de désintoxication où elle se trouve en raison d’une urgence familiale à Salt Lake City. Mais une tempête de neige la contraint à faire halte sur une aire d’autoroute où d’autres personnes attendent comme elle.

La nuit prend une tournure cauchemardesque quand Darby découvre que l’un d’entre eux – mais elle ignore lequel – retient une fillette captive dans sa camionnette. Et réussir à la sauver des griffes de son ravisseur ne se passera pas sans heurts.

La bande-annonce de No Exit laisse présager un film particulièrement angoissant avec Havana Rose Liu, aperçue dans la série The Chair sur Netflix au côté de Sandra Oh, dans le rôle principal. À ses côtés, les téléspectateurs retrouveront Dennis Haysbert (24H Chrono), Dale Dickey (Bloodline), ou encore Danny Ramirez (Falcon et le Soldat de l’Hiver).

À noter que Disney+ annonce que ce film est destiné à un public averti. Avec la mise en place de Star, la plate-forme de streaming propose désormais des contenus – à l’instar des séries Dopesick ou Pam & Tommy – qui s’adressent aux adultes, et pas seulement à la famille ou aux enfants.