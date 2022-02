Grey’s Anatomy : les surprenantes révélations d’Ellen Pompeo sur la saison 17 actuellement diffusée

Alors que les téléspectateurs français découvrent actuellement tous les mercredis sur TF1 la saison 17 de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo, la star de la série, a fait de surprenantes révélations à propos des conditions de tournage de certaines séquences.

L’actrice, dont le personnage passe une grande partie de cette saison plongé dans le coma après avoir contracté le Covid-19, a fait savoir qu’elle y avait été doublée par une poupée. «C'est une poupée, ce n'est pas moi», a-t-elle dit au micro de Jimmy Kimmel. La production aurait en effet créé une réplique en latex de la star pour la remplacer lors des scènes où son personnage est alité. Un subterfuge destiné à limiter son temps de présence sur le plateau pour réduire ses risques de contracter le coronavirus lors du tournage, lequel, rappelons-le, a eu lieu au début de la pandémie.

Ellen Pompeo a expliqué que les lumières et la chaleur sur le plateau avaient fait perdre sa forme à la poupée au fil du temps, et que dans les derniers épisodes de la saison, «la poupée avait l'air de pire en pire». Pompeo a plaisanté en disant qu'il était clair que «Meredith n'avait pas l'air bien», et qu’elle voulait que les gens sachent bien que ce n'était pas vraiment elle. «C'est une poupée, ce n'est pas moi. Je suis magnifique», a-t-elle insisté avec humour. Kimmel a plaisanté en disant que la poupée ferait un accessoire d'Halloween très effrayant, mais l'actrice a répliqué qu'elle n'avait pas pu la garder, ajoutant : «Mes enfants auraient pu en être marqués à vie.»

LE GRAND AIR N'ÉTAIT PAS UN HASARD

L’actrice, qui avait déjà évoqué cette poupée peu après le tournage, a dit qu’elle avait subi les remontrances de la chaîne ABC pour avoir «gâché le plaisir des téléspectateurs» de Grey's Anatomy en révélant ce petit truc. Pas de quoi pour autant lui faire garder tous les petits secrets de tournages... secrets.

L'actrice a ensuite aussi révélé que les séquences où elle apparaît sur la plage avaient été spécialement imaginées dans le but de réduire sa présence en plateau, pour limiter son risque de contracter le coronavirus. «Nous avons eu cette idée de faire les scènes sur la plage quand Meredith est en état de rêve afin que nous puissions être à l'extérieur et surtout, tourner à l'extérieur. Je souffre d'asthme. Et je pense que l'idée de d'attraper le Covid était assez effrayante. C'était un moyen de limiter mon temps sur le plateau et de me garder hors du plateau autant que possible», a confié la star américaine dans le podcast Ladies First d'InStyle.