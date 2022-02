Le Seigneur des Anneaux sur Amazon : la série dévoile 23 affiches énigmatiques

C'est peu dire qu'elle est la série la plus attendue de l'année. Amazon Prime Vidéo compte bien rassembler une foule de fans avec Les Anneaux de pouvoir, qui se déroule dans l'univers crée par l'auteur J.R.R. Tolkien. Le compte officiel de la saga à venir vient d'en révéler les affiches, au nombre de 23.

S'il faudra encore attendre jusqu'au 2 septembre pour pouvoir enfin savoir ce que vaut ce qui s'annonce comme la série la plus chère de l'histoire - un budget estimé à 465 millions de dollars (soit 387 millions d’euros) pour sa première saison, et un total d'1 milliard de dollars pour les deux, plus les droits - on peut d'ores et déjà se féliciter du soin apporté aux costumes, qui s'inscrivent très nettement dans le sillage de ce qui avait été fabriqué pour les films de Peter Jackson. Le personnage de Sauron, avec son gantelet de métal sombre, est ainsi facilement reconnaissable, et on peut imaginer que l'épée brisée sur une autre affiche est celle d'Isildur.

pic.twitter.com/33y1uFkvLU — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 3, 2022

Et puisque les studios maitrisent à la perfection l'art du teasing, ces 23 affiches ne montrent aucun visage, mais une suite de personnages dont on n'aperçoit que le tronc, avec à chaque fois leurs mains devant eux. Bien entendu, chacun de ces protagonistes devrait jouer un rôle important dans la série. Les éléments visibles, ici la boucle d'une ceinture, là le pommeau d'une épée...ne font qu'attiser la curiosité des fans pour essayer d'en savoir plus sur les rôles qui seront présents.

Le Deuxième âge de la terre du Milieu

Il n'est pas anodin non plus de remarquer que certains d'entre eux portent à leur doigt... un anneau. Un détail crucial, puisque l'on sait désormais que le récit aura pour cadre le Deuxième âge de la terre du Milieu, à savoir la période, plus de 3.000 ans avant les aventures décrites dans Le Seigneur des Anneaux - qui se situent à la fin du Troisième âge - durant laquelle le fameux Sauron, qu'on aperçoit donc sur l'affiche tenant une épée, fit forger les anneaux de pouvoir, et parmi eux le fameux anneau unique.

Une histoire que les spectateurs de l'adaptation au cinéma de la trilogie du Seigneur des anneaux ont pu apprendre en introduction du premier volet. J.R.R. Tolkien, dans ses ouvrages, le mentionne dans ce désormais célèbre passage : «Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les retrouver tous, un anneau pour les ramener tous et dans les ténèbres les lier, au pays de Mordor où demeurent les Ombres».

On devrait y croiser les descendants d'Aragorn, habitants de l'île de Numenor, qui jouera un rôle central dans l'intrigue, mais aussi retrouver les hobbits, nains et elfes, comme le laissent supposer les affiches.

Voici les 23 affiches, ne reste plus qu'à savoir à qui appartiennent ces mains !