Lucifer : Tom Ellis a déjà retrouvé un rôle dans une nouvelle série

Après la conclusion de «Lucifer» en 2021, les fans de Tom Ellis seront ravis d’apprendre qu’il fera bientôt son retour dans une série baptisée «Washington Black», prévue pour être diffusée sur la plate-forme de streaming américaine Hulu.

Adaptation du roman éponyme d’Esi Edugyan, cette série limitée suivre l’histoire d’un garçon de 11 ans travaillant dans une plantation de canne à sucre de la Barbade au XIXe siècle, George Washington ‘Wash’ Black. Après avoir vu son existence bouleversée par une mort choquante, Wash s’enfuit de la plantation pour voyager à travers le monde, et vivre de nombreuses aventures passionnantes.

Tom Ellis incarnera le personnage de Christopher «Titch» Wilde, un inventeur excentrique dont l’enthousiasme de façade cache une grande vulnérabilité. Le décès atroce qui survient dans la plantation familiale le propulse dans la folle aventure au côté de Wash. S’il n’est pas préparé à tout cela, Titch assure au garçon une figure paternel et un rôle de mentor, ce qui l’emmène à contempler sa relation avec son propre père. Avec des conséquences potentiellement désastreuses.

Le site américain Collider précise que l’acteur Sterling K. Brown (This is us) sera également au casting de la série limitée sous les traits de Medwin Harris, un réfugié qui a réussi à survivre à une enfance traumatisante pour voyager à travers le monde. Et qui de ce fait va bâtir une relation très particulière avec le jeune garçon.

La série est prévue pour être diffusée sur la plate-forme de steaming Hulu aux États-Unis, ce qui signifie qu’elle devrait être disponible en France sur Disney+. Mais aucune information officielle n’a été communiquée sur le sujet pour le moment.