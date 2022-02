«Qui veut être mon associé ?» : quel investisseur a dépensé le plus d'argent dans l'émission ?

Alors que la saison 2 de « Qui veut être mon associé ?», qui met à l’honneur des entrepreneurs à la recherche de capitaux, s’est achevée ce mercredi 2 février, l’heure est venue de savoir quel investisseur de l’émission a cette année le plus dépensé.

Télé-Loisirs a tenu les comptes et, selon les chiffres du magazine, c’est Eric Larchevêque qui a le plus, et de loin, sorti son carnet de chèque. L’ingénieur et président du conseil d'administration de Ledger, qui sécurise la crypto-monnaie comme Bitcoin, a investi 1,9 million d'euros au total. Il est suivi au classement par Marc Simoncini. Le créateur de Meetic a quant à lui déboursé 826.000 euros. Derrière eux, Jean-Pierre Nadir, fondateur de FairMoove.fr, a débloqué 686.000 euros, Delphine André, dirigeante de la société de transports GCA, 640.000, Anthony Bourbon, fondateur de Feed, 376.000, Sophie Mechaly, fondatrice de Paul & Joe, 180.000, enfin Isabelle Weill, fondatrice de IWCORP, 20.000 euros.

« On a eu plus d'investissement dans cette saison 2 puisque je peux vous dire qu'on est au-delà des cinq millions d'euros d'investissement, contre un peu moins de quatre millions d'euros l'année dernière », indiquait Jonathan Curiel, directeur des programmes chez M6, à Télé-Loisirs en janvier dernier.

«Ce qui est déterminant ? L’entrepreneur lui-même, affirme Marc Simoncini pour TVMag. J’ai vu plein de mauvais projets réussis par de bons entrepreneurs, car même avec une idée pas si bonne que cela au départ, ils arrivent à la faire pivoter et à rectifier le tir. Alors que les mauvais entrepreneurs ont parfois de beaux projets qu’ils ratent. Donc je suis très attentif à la personnalité de ceux et celles qui se présentent devant nous».

Des conseils pour la suite

«Sur la trentaine de cas qui nous a été présentée, on est confronté à des marchés différents, des produits différents, à des logiques de distribution différentes. Il faut s’adapter. Donc il y a une part d’intuition extrêmement forte, puisque tu ne peux adosser ton raisonnement qu’à très peu d‘éléments», souligne Jean-Pierre Nadir, toujours pour TVMag. Selon le fondateur de fairmoove, les entrepreneurs, même s’ils ne sont pas parvenus à convaincre les investisseurs, ne repartent pas bredouilles de l’émission : «S’il ne part pas avec de l’argent, il part avec des conseils, avance Jean-Pierre Nadir. J’aurais adoré à 21 ans, quand j’ai créé ma boîte, participer à cette émission. Dans ma famille, personne ne connaissait rien au business. J’aurai rêvé pouvoir passer à la télé, pitcher devant des gens qui ont réussi et qui m’auraient expliqué certaines choses».

Quant à savoir si M6 a bien fait d’investir dans l’émission, la réponse est oui. En moyenne et en audience veille, la saison 2 de « Qui veut être mon associé ? » a été suivie par 1,75 million de personnes, pour une part de marché de 9,0% auprès de l'ensemble du public et de 19,7% sur les FRDA-50 selon Médiamétrie. Un résultat meilleur que celui de la saison 1, qui avait en 2020 attiré 1,60 million de curieux en moyenne.

Ils ont créé leur propre entreprise et vont avoir quelques minutes pour convaincre des investisseurs de renom de s’engager à leurs côtés !



"Qui veut être mon associé ?" nouvelle saison présentée par @XavierDomergue à 21.05

#QVEMA en partenariat avec @20Minutes et @RTLFrance pic.twitter.com/FfChWoHfCw — M6 (@M6) January 5, 2022

Le producteur Satisfy a d’ailleurs déjà lancé les castings de la saison 3 en se lançant à la recherche de nouveaux entrepreneurs « à l'origine d'un projet original, innovant ou qui a l'ambition de révolutionner le quotidien ». Au regard des sommes déboursées par les investisseurs, les candidatures risquent d’affluer en masse…