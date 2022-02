Succession : le jour où Brian Cox a été conquis par la beauté de Brad Pitt

Dans un entretien accordé à Vanity Fair, Brian Cox a reconnu avoir été époustouflé par la beauté de Brad Pitt sur le tournage du film «Troie», en 2004.

L’interprète de Logan Roy dans la série à succès Succession, qui a fait beaucoup parler de lui dernièrement pour s’en être pris à de nombreuses stars hollywoodiennes dans son autobiographie, explique avoir eu le souffle coupé au moment de découvrir l’acteur dans son costume d’Achille. «Je me souviens avoir été en émoi devant Brad. Il n’avait jamais joué de rôle en costume comme cela…», se souvient Brian Cox sur la chaîne YouTube de Vanity Fair.

«Brad est arrivé sur le plateau de tournage, et ma mâchoire tombait en raison de son exceptionnelle beauté», poursuit celui qui incarnait Agamemnon dans le film réalisé par Wolfgang Petersen. Le seul rôle pour lequel l’acteur britannique avoue s’être battu pour l'obtenir. «Je suis hétérosexuel, mais je me suis dit ‘Mon dieu ! Ce gars est magnifique. Qui peut avoir la moindre chance en partageant l’écran avec cet homme absolument divin ?’», continue Brian Cox.

La star de la série Succession n’est pas le seul à avoir été captivé par le physique de Brad Pitt.

En 2020, Quentin Tarantino avait confié sa fascination pour le comédien au moment de tourner la scène où il se met torse nu dans Once upon a time in… Hollywood, reconnaissant que cela était la chose la plus «homoérotique» qu’il avait filmé de sa carrière.