«J'ai jamais été fan» : Bénabar se lâche sur un célèbre chanteur français

Invité de l’émission en Aparté ce jeudi 3 février sur Canal+, Bénabar a fait savoir à quel point il n'avait jamais apprécié un illustre chanteur.

« Renaud - Gainsbourg, le match, il est plié pour vous ? », lui a demandé la journaliste Nathalie Lévy, qui souhaitait en savoir plus sur ses préférences musicales.

« Ah oui !, a-t-il rétorqué. Je fais partie de cette minorité de l’humanité qui n’aime pas Gainsbourg. Je n'ai jamais été touché… C’est pas une croisade et je reconnais qu’il y a du talent, mais j’ai jamais été fan. Et puis ça m’a toujours un peu gonflé le personnage Gainsbarre », a déclaré sans détour Bénabar.

Et d'ajouter : « Et puis le culte… C’est peut-être le culte posthume qu’il y a eu autour de lui qui m’a gonflé, comme si c’était l’alpha et l’oméga de la chanson française, ce que je ne pense pas du tout. Je trouve qu’il y a beaucoup de facilités. Je sais que ça va énerver pas mal de monde de dire ça », a-t-il conclu.