Mélissa Theuriau : comment TF1 s'est vengée après son refus d'être joker de Claire Chazal

Dans un entretien avec le journal Le Parisien, Mélissa Theuriau est revenue sur la manière dont elle a été traitée par TF1, après son refus de devenir le joker de Claire Chazal à la présentation du journal de 20h de la chaîne.

Les faits se sont déroulés en 2006, au moment où Laurence Ferrari a décidé de quitter la première chaîne pour entamer une nouvelle aventure chez Canal+. Suite à ce départ, TF1 a alors proposé à Mélissa Theuriau de devenir le joker de Claire Chazal à la présentation du journal de 20h de la chaine. Une proposition en or sur le papier.

Mais la jeune femme de 28 ans ne l'a pas vu de cette manière, et a refusé le poste. «Si on vous enferme dans un 20H à 28 ans, c'est terminé ! C'est arrivé trop vite et puis, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire !», explique-t-elle au Parisien, quinze ans plus tard.

Le refus de Mélissa Theuriau sera manifestement vécu comme une profonde humiliation chez TF1, puisque la chaîne décidera alors de l’écarter de l’antenne de LCI, sa chaîne d’information en continu, et ce sans préavis. «Mon badge a été désactivé du jour au lendemain. C'était très violent», confie celle qui est aujourd’hui une productrice de documentaires pour la télévision. Mélissa Theuriau rejoindra M6 cette même année 2006, tandis qu’Anne-Sophie Lapix deviendra le nouveau visage de l’information sur TF1.