Melrose Place : la liste impressionnante des stars recalées au casting de la série

Série incontournable des années 1990, Melrose Place est disponible en intégralité sur Amazon Prime Video. Une opportunité de retrouver l’ensemble du casting… qui aurait pu être très différent à l’époque.

Création de Darren Star, avec Aaron Spelling à la production, Melrose Place a suivi pendant 7 saisons les aventures d’une bande de trentenaires vivant dans une résidence de West California. Les téléspectateurs découvraient alors les visages de Heather Locklear, Grant Show, Thomas Calabro, Andrew Shue (le frère d’Elizabeth Shue), Marcia Cross ou encore Doug Savant dans les rôles principaux. Le générique aurait toutefois pu être très différent si les responsables du casting avaient su repérer le potentiel de jeunes talents désireux à l’époque de participer à l’aventure.

C’est ainsi que Courteney Cox, qui rencontrera la gloire dans le rôle de Monica dans Friends, a auditionné pour incarner le personnage d’Alison Parker, qui a finalement été confié à Courtney Thorne-Smith, qui jouera plus tard dans Ally McBeal. Son partenaire à l’écran, Matthew Perry, avait également tenté sa chance, tout comme Paul Rudd, le comédien devenu star de Marvel grâce au personnage de Ant-Man, et qui a été désigné comme l’homme le plus sexy de 2021 selon le magazine américain People.

D’autres visages bien connus des fans de séries télévisées avaient postulé pour Melrose Place, notamment Jason Bateman (Ozark), Dean Cain (Les nouvelles aventures de Superman), Calista Flockhart (Ally McBeal), Noah Wyle (Urgences), mais aussi Pamela Anderson (Alerte à Malibu). À croire que Melrose Place était la série phare pour beaucoup de jeunes talents à Hollywood, qui ont heureusement réussi à trouver des rôles iconiques par la suite.