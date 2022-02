TPMP : Cyril Hanouna recadre fermement Matthieu Delormeau sur le plateau (VIDEO)

Cyril Hanouna a félicité lundi soir Matthieu Delormeau pour les bonnes audiences de TPMP People, avant de le recadrer sur les propos tenus à l’encontre de Jean-Marie Bigard et Lola Marois.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste !, ce lundi 7 février, Cyril Hanouna a avoué avoir passé «un très mauvais week-end» en raison de la première de l’émission TPMP People diffusée deux jours auparavant sur C8. Si les téléspectateurs ont été au rendez-vous de ce premier numéro en présence d’April Benayoum, d’Afida Turner, et de Laurent Fontaine, ce dernier s’est montré particulièrement virulent envers Lola Marois et Jean-Marie Bigard. Une séquence que Cyril Hanouna n’a pas du tout apprécié.

«J'ai passé mon week-end à répondre à ceux qui se plaignaient de l'émission. Sur Lola Bigard et Jean-Marie Bigard, c'est inadmissible ce que vous avez fait», commence l’animateur. «Il y a une règle ici. On a assez d'ennemis pour défoncer nos amis. (…) Jean-Marie et Lola Bigard mais aussi Afida, ça ne lui a pas tellement plu. Vous avez été assez durs avec eux», poursuit-il en s’adressant à son chroniqueur de 47 ans.

Baba a passé un mauvais week-end à cause de Matthieu Delormeau ! Mais pourquoi ? #6A7 #TPMPPeople pic.twitter.com/31RnzESGRx — TPMP (@TPMP) February 7, 2022

Pour Cyril Hanouna, il est hors de question de voir ses chroniqueurs s’en prendre à des personnes qu’il considère comme étant ses amis. «Lola et Jean-Marie Bigard on n'en parle pas. C'est clair, c'est net, ce sont nos amis et je suis comme ça j'ai une règle, les amis je les protège», lance-t-il face à un Matthieu Delormeau accablé, mais qui a tenté malgré tout de se défendre.

«J'ai donné mon avis. Moi je ne vois pas de mal. Je dis tout parce qu'on est une famille», a-t-il tenté de justifier.

Face à ces paroles, prenant conscience d’avoir été un peu trop virulent, Cyril Hanouna a tenté de calmer le jeu avec son chroniqueur : «Je ne voulais pas du tout te vexer, je te le jure. J'ai peut-être été un peu loin», reconnaît-il sous le regard approbateur du reste des chroniqueurs.

L'émission est visible en replay dans sa totalité sur myCANAL.