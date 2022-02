Bob Saget : les proches de l’acteur de la Fête à la maison révèlent la cause de son décès

Le comédien américain Bob Saget, retrouvé mort dans une chambre d'hôtel en Floride début janvier, est décédé d'un traumatisme crânien, a annoncé sa famille dans un communiqué relayé par Deadline ce mercredi.

L'acteur, connu pour son rôle dans la série familiale culte des années 1980-1990 «La Fête à la maison», avait été retrouvé inanimé dans une chambre à Orlando alors qu'il se trouvait en tournée dans le pays, et les circonstances de sa mort étaient jusque-là inconnues. Selon le Daily mail, la police avançait l'hypothèse d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral, survenu pendant le sommeil de l'acteur.

«Les autorités ont déterminé que Bob était mort d'un traumatisme crânien », a déclaré ce mercredi sa famille. Il aurait «accidentellement heurté l'arrière de sa tête sur quelque chose, ne s'était pas posé de question et était allé se coucher», a-t-elle précisé, ajoutant que le décès n'était pas lié à la consommation de drogues ou d'alcool. Les proches du comédien ajoutent avoir été «submergés par l'incroyable effusion d'amour des fans de Bob», qui ont été très nombreux à manifester leur tristesse sur les réseaux sociaux en apprenant sa disparition à seulement 65 ans.

«Alors que nous continuons à pleurer ensemble, nous demandons à chacun de se souvenir de l’amour et du rire que Bob a apportés à ce monde, et des leçons qu’il nous a enseignées : être gentil avec tout le monde, faire savoir aux personnes que vous aimez que vous les aimez, et faire face aux moments difficiles avec des câlins et des rires», écrivent les membres de sa famille. Marié à Kelly Rizzo, Bob Saget avait trois filles nées de son précédent mariage avec sa première épouse Sherri Kramer.

Inoubliable Danny Tanner

L’acteur avait connu la célébrité en incarnant Danny Tanner, père veuf de trois filles, dont les jumelles jouées par les sœurs Mary-Kate et Ashley Olsen, dans «La Fête à la maison». Il avait repris son rôle en 2016 dans la suite de la série culte «La fête à la maison : 20 après», dont les cinq saisons sont disponibles sur Netflix.

Le comédien, souvent surnommé le «papa de l'Amérique», était aussi la voix off du narrateur dans la série «How I met your mother» et est apparu à de nombreuses reprises, jouant son propre rôle, dans «Entourage», de 2005 à 2010.