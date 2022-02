Les 5 meilleures séries à voir en famille en 2022

Les séries n’ont jamais autant été plébiscitées. Un moment qui peut aussi se partager en famille avec ses enfants ou ses ados. Voici cinq séries à regarder en tribu en 2022 entre comédies, super-pouvoirs, suites attendues et adaptation culte.

«Comment élever un super-héros» – Depuis le 1 février 2022

La fiction fantastique familiale mettant en scène Dion, enfant doté de super-pouvoirs, et sa maman veuve, qui fait tout pour protéger son fils et comprendre d’où viennent ces facultés surnaturelles apparues un beau jour, est de retour. Après une première saison réussie dévoilée en 2019, le deuxième volet de «Comment élever un super-héros» vient d’arriver sur Netflix.

De nouvelles aventures déclinées en huit épisodes attendent ainsi le jeune Dion (Ja'Siah Young), qui cette fois s’est familiarisé avec ses pouvoirs. Mais l’arrivée d’un nouvel élève dans sa classe pourrait bien le mettre en danger. Une série dans la veine des super-héros adaptée de la bande dessinée «Raising Dion» de Dennis Liu, qui pourrait bien d’ailleurs faire l’objet d’une saison 3, bien que rien n’ait été confirmé par Netflix.

«Week-end family» – 23 février 2022

Une équipe qui promet. Première série originale française de la plate-forme Disney +, «Week-end family» réunit à l’écran une tribu «super recomposée» fantasque emmenée par Eric Judor en papa blagueur. Dans cette mini-série de huit épisodes de 26 minutes, l’acteur se retrouve à la tête d’une famille haute en couleur composée de Clara 15 ans, la «petite écolo» (Liona Bordonaro), Victoire 12 ans «toujours dans la lune» (Midie Dreyfus) et Romy 9 ans, «le petit tyran mignon» (Roxane Barazzuol), toutes nées de mamans différentes. Trois filles, trois ex et une nouvelle compagne québécoise, qui promettent à ce papa des week-ends animés. Une série réalisée par Pierre François Martin Laval, alias PEF.

Lupin saison 3 – courant 2022

La saison 3 de Lupin n’a pas encore de date de diffusion. Mais alors que le tournage a débuté en novembre dernier comme l’avait annoncé Omar Sy sur les réseaux, il y a bon espoir de découvrir ce troisième volet cette année sur Netflix. Si rien n’a encore vraiment filtré sur les nouvelles aventures de la série à succès emmenée par Omar Sy dans la peau d’Assane Diop, gentleman cambrioleur passionné par Arsène Lupin, l’acteur a toutefois fait quelques révélations à Entertainment Weekly en juillet dernier.

«L’histoire avec Pellegrini n’est pas totalement terminée», avait ainsi expliqué le comédien, laissant entendre qu’Assane Diop pourrait également avoir de nouveaux complices. «Dans les livres, Lupin a beaucoup de complices. Dans la série, il n’a que Benjamin mais il a besoin d’aide donc il les embauche». Une nouvelle intrigue, qui comme les deux précédents volets devrait mêler enquête, suspense et clin d’œil littéraire, à savourer avec ses ados. Des jeunes, qui grâce à la série, ont pu découvrir le célèbre héros de Maurice Leblanc sous un nouvel angle.

Willow – courant 2022

«Willow» de Ron Howard, film culte pour toute une génération d’enfants sorti en 1988, va faire l’objet d’une suite adaptée en série par Disney pour sa plate-forme. Warwick Davis, qui y tenait le rôle-titre en Nelwyn amateur de magie, sera de retour dans ces nouvelles aventures, qui se dérouleront plusieurs années après l’intrigue du film. Alors que de nouveaux personnages feront leur apparition, le casting a déjà été dévoilé et Warwick Davis a annoncé la série pour 2022. L’occasion de partager des souvenirs en famille et de découvrir ce qu’il est advenu du royaume des Nelwyn.

“Forget all you know or think you know!”Remember these words from 1988? Time to introduce the amazing cast joining me on my next great adventure streaming on @disneyplus in 2022 https://t.co/bayVHzuxfa — Warwick Davis (@WarwickADavis) November 12, 2021

Hight school musical saison 3 – fin 2022

Alors que la saison 3 d’«Hight school musical» est en cours de production, le fan de la série portée par Olivia Rodrigo et Joshua Bassett pourraient bien découvrir les nouvelles péripéties qui attendent les élèves du lycée de East High d’ici à la fin de l’année sur Disney +. Si la plate-forme n’a pour l’heure pas communiqué de date officielle, Disney a d’ores et déjà levé le voile sur l’intrigue. Cette saison les Wildcats quitteront leur lycée pour s’envoler vers Los Angeles en camp de vacances. Un nouveau tournant pour la série de Tim Federle, qui devrait accueillir de nouveaux visages.