Reacher : comment le comédien Alan Ritchson s’est préparé pour le rôle ?

Alan Ritchson a toujours été fan de Jack Reacher, le personnage créé par l’auteur britannique Lee Child. Quand il s’est vu proposer le rôle dans la série développée par Amazon Prime Video, le comédien américain savait qu’il était taillé pour l’incarner.

Ce n’était pourtant pas évident de reprendre un rôle joué par Tom Cruise à deux reprises au cinéma, et de lui donner une nouvelle identité à l’écran. Mais, comme les lecteurs le savent, Jack Reacher est un ancien membre de l’armée américaine culminant à 1,96m. Et doté d’un physique ultra-affûté.

C’est peu dire qu’Alan Ritchson et son 1,90m, pour 92 kilos sur la balance, avec ses muscles saillants, rempli à merveille la description. Pour l’acteur, le rôle de Jack Reacher lui permettait, enfin, d’utiliser pleinement son corps et son envergure devant la caméra.

«Ce rôle m’a trouvé. Pour la première fois, je peux m’ouvrir et évoluer à mon poids de confort. J’ai pris 13 kilos supplémentaires pour le rôle. Je me sens extrêmement bien. C’est ma taille naturelle, et c’est très agréable de pouvoir enfin être moi-même», confiait Alan Ritchson au début du mois de février au site américain du New York Post.

La série «Reacher» a été lancée le 4 février dernier sur Amazon Prime Video, et la plate-forme de streaming a manifestement été convaincue par la fiction puisqu’une deuxième saison a été commandée. Une bonne nouvelle pour Alan Ritchson, qui va pouvoir incarner Jack Reacher encore pour un moment.

«Les débuts phénoménaux de Reacher témoignent de la création par Lee Child de l’un des héros les plus connus du divertissement, de l’approche originale de Nick Santora en matière de narration, de la brillante incarnation du personnage par Alan et du dévouement des personnes talentueuses qui ont travaillé sans relâche devant et derrière la caméra pour faire une série aussi indéniablement bingeworthy», a notamment déclaré Jennifer Salke, la responsable d’Amazon Studios.