Better Call Saul, saison 6 : la date de diffusion dévoilée

La série «Better Call Saul» touche à sa fin. La saison 6, qui sera la dernière, sera découpée en deux parties, avec une première salve d’épisodes à découvrir en France à partir du 19 avril sur Netflix.

Les deux premiers épisodes seront disponibles le jour même, et les 5 suivants seront mis en ligne chaque semaine. La partie 2 débutera le 12 juillet, et viendra conclure ce spin-off de Breaking Bad lancé en 2015, et qui, aux yeux de certains fans, aura réussi à dépasser l’originale en termes de qualité narrative. Ce qui n’était pas une mince à faire.

On va l’appeler une dernière fois : la saison finale de Better Call Saul débutera le 19 avril. pic.twitter.com/keV3rbqgM8 — Netflix France (@NetflixFR) February 11, 2022

Cet ultime chapitre permettra de mettre un point final à la transformation complexe de son personnage principal, Jimmy McGill, en un avocat venant en aide aux criminels en tout genre, et qui se fait appeler Saul Goodman. La saison 6 explorera la manière dont il va se mettre au service du cartel dirigé par Gus Fring, et les répercussions que cela va avoir sur sa vie personnelle, notamment sa relation avec Kim, qui traverse elle-même sa propre crise identitaire.

«À mes yeux, c’est la saison la plus ambitieuse, surprenante, et, oui, émotionnellement difficile, que nous avons réalisé», a expliqué le showrunner Peter Gould à son propos. La chaîne américaine AMC, qui diffuse la série outre-Atlantique, a toutefois annoncé le lancement de nouveaux projets autour de Better Call Saul, notamment une série animée intitulée «Slippin Jimmy», une série digitale baptisée «Cooper’s Bar» avec la comédienne Rhea Seehorn (qui incarne Kim), et de nouveaux épisodes de «Better Call Saul Employee Training Video», rapporte le site américain Variety.