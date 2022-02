Blade Runner 2099 : un projet de série en développement

Selon le site américain Deadline, les studios Amazon vient de confirmer la mise en production de «Blade Runner 2099», une série qui sera le prequel du film «Blade Runner 2049».

Ridley Scott, le réalisateur de premier film réalisé en 1982, sera présent à la production exécutive de la série. Silka Luisa, la showrunneuse de Shining Girls, qui sera prochainement diffusée sur Starz avec Elizabeth Moss dans le rôle principal, aura la charge de rédiger le scénario (elle sera également à la production exécutive).

Toujours selon Deadline, Ridley Scott pourrait également se retrouver à la réalisation. Les studios Amazon viennent de commander les premiers scripts, et seraient déjà en train de planifier les dates de mise en production. Le réalisateur avait annoncé, en novembre dernier, son intention de développer un projet de série centrée sur l’univers de Blade Runner, précisant qu’un pilote et une ébauche de scénario étaient déjà disponibles, et que les négociations avaient débuté avec les studios Amazon.

Blade Runner est le deuxième projet d’adaptation d’un film de Ridley Scott à voir le jour. Une série Alien est actuellement en développement, avec Noah Hawley aux commandes de cette fiction dont le tournage pourrait débuter dans le courant de l’année 2022 ou 2023.