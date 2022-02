Disney+ : la série «La Belle et la Bête» pourrait ne jamais voir le jour

Mauvaise nouvelle pour les fans de La Belle et la Bête. La mini-série musicale dérivée du film de 2017 avec Luke Evans et Josh Gad vient d’être mise à l’arrêt par Disney+, annonce le site américain The Hollywood Reporter.

Piloté par les créateurs de Once Upon A Time, Eddy Kitsis et Adam Horowitz, décliné en huit épisodes, ce spin-off musical devait voir les comédiens reprendre les rôles de Gaston et Le Fou. Il devait également permettre d’introduire de nouveaux personnages, notamment la demi-sœur de Le Fou, Tilly, dont le rôle avait été confié à Brianna Middleton. La chanteuse Rita Ora avait même été récemment annoncée au casting pour y incarner un rôle maintenu secret.

Malheureusement, la production a été «retardée indéfiniment» en raison de problèmes créatifs et des conflits d’emploi du temps avec les acteurs. Disney+ a donc pris la décision de ne pas poursuivre le projet pour le moment, précise The Hollywood Reporter. Pour Josh Gad, qui a réagi à l’annonce via son compte Twitter, tout espoir n’est pas perdu.

https://t.co/GseTTsggPj



Sadly, ‘Tis true. We tried to make it all work but under the gun it wasn’t meant to be… for now. These characters and this story will live on, but sometimes the best intentions & reality collide & nothing can be done. — Josh Gad (@joshgad) February 10, 2022

«Malheureusement, c'est vrai. Nous avons essayé de faire en sorte que tout fonctionne, mais sous le coup de la pression, cela ne devait pas se faire... pour le moment. Ces personnages et cette histoire vont continuer à vivre, mais parfois les meilleures intentions et la réalité se heurtent et rien ne peut être fait. Mais... nous espérons vraiment pouvoir le faire quand nos emplois du temps le permettront», écrit-il.

Luke Evans a fait part de sa tristesse de voir la mini-série à l’arrêt, mais entretient lui aussi l’espoir que cela puisse changer avec le temps.

This is a very sad message for us to tweet. We are devastated. Goodbye, for now, from Gaston and Le fou — Luke Evans (@TheRealLukevans) February 10, 2022

«C'est un message très triste que nous devons tweeter. Nous sommes dévastés. Au revoir, pour l'instant, de la part de Gaston et Le Fou», peut-on lire.