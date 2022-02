Les 5 meilleures séries fantastiques à voir en 2022

Les séries fantastiques n’ont pas fini de captiver l’imagination des téléspectateurs. Et en 2022, cinq d’entre elles vont retenir particulièrement l’attention.

«Moonknight» - 30 mars 2022

Pilotée par Jeremy Slater (Umbrella Academy) et réalisée par Mohamed Diab (Clash), cette série déclinée en six épisodes suivra le personnage de Marc Spector, un ancien membre de l’armée américaine atteint d’un trouble dissociatif de la personnalité, qui se voit confier des pouvoirs par le Dieu égyptien de la Lune. Avec Oscar Isaac dans le rôle principal.

La série débutera sa diffusion le 30 mars prochain sur Disney+. La plate-forme de streaming a déjà annoncé que celle-ci ne comptera qu’une seule et unique saison. Les téléspectateurs retrouveront Ethan Hawke dans le rôle de Randall Spector, le frère et principal antagoniste de l’histoire. Le regretté Gaspard Ulliel apparaîtra sous les traits d’Anton Mogart, alias l’Homme de Minuit, lui aussi un des ennemis de Moon Knight.

«Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir» - le 2 septembre

C’est probablement la série la plus attendue - avec le spin-off de Game of Thrones (voir ci-dessous) - de l’année 2022. Dotée d’un budget pharaonique, déjà prolongée pour une saison 2, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir plantera son action à l’aube du Second Âge, soit plus de 3.000 ans avant la bataille entre l’armée de Sauron et celle d’Isildur sur le mont du Destin.

La série débutera sa diffusion le 2 septembre. Récemment, Amazon Prime a dévoilé une série de photos des costumes des personnages principaux. Sans monter leur visage toutefois, une bonne manière de maintenir une part de mystère autour de cette fiction que les fans brûlent d’envie de découvrir.

«House of The Dragon» - courant de l’année 2022

On ne connaît pas encore la date officielle du retour à Westeros. Avec House of The Dragon, la chaîne américaine HBO propulse les téléspectateurs 200 ans en arrière pour suivre l’histoire de la Maison Targaryen, au moment où elle règne sans partage sur le Royaume des Sept Couronnes grâce à la puissance de leurs dragons. Jusqu’à ce qu’une guerre de succession vienne menacer l’édifice.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront Matt Smith (The Crown) dans le rôle de Daemon Targaryen, le frère du roi Viserys Ier qui sera incarné par Paddy Considine. Emma d’Arcy jouera le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen, la fille aînée du roi, née de son union avec sa première épouse, la reine Aemma Arryn. Tandis qu’Olivia Cooke sera Alicent Hightower, la fille d’Otto Hightower, la Main du roi.

«The Witcher : Blood Origin» - courant de l’année 2022

Basée sur une histoire originale, The Witcher Blood Origin doit revenir sur les origines du premier Sorceleur, mais également sur les événements qui ont mené à la ‘Conjonction des sphères’, moment clé où les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire plus qu’un. L’action se situera environ 1.200 ans avant celle de The Witcher et des aventures de Geralt de Riv.

Les téléspectateurs retrouveront Michelle Yeoh (Star Trek : Discovery), Laurence O’Fuarain (Vikings) et Sophia Brown (The Capture) au générique de ce prequel qui promet de se démarquer de la série originale.

«Willow» - courant de l’année 2022

Les nostalgiques du film des années 1980 réalisé par Ron Howard, avec Val Kilmer dans le rôle de Madmartigan (qui ne sera pas dans la série) et Warwick Davis dans le rôle de ce fermier Nelwyn passionné par la sorcellerie (qui lui sera de retour à l’écran), sont impatients de découvrir la suite des aventures de Willow.

Oubliez ce que vous savez ou ce que vous pensez savoir et découvrez le cast de Willow, une série originale, à retrouver en 2022 sur #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/lCz4AXOZNF — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) November 12, 2021

Pour le moment, on ne dispose que peu d’information sur l’intrigue. Une chose est certaine toutefois, c’est que les téléspectateurs retrouveront Willow dans la peau d’un magicien confirmé qui va certainement se retrouver mêlé à une nouvelle aventure dans ce royaume où les fées, les dragons à deux têtes, et la magie sont omniprésents.

Bonus : La Légende de Vox Machina, depuis le 28 janvier sur Amazon Prime

ATTENTION ! Si vous n’avez pas encore posé les yeux sur cette série animée fantastique pour adulte, foncez sans hésitation. Depuis le 28 janvier, Amazon Prime a lancé la diffusion de la première saison – qui compte 12 épisodes – de cette fiction délirante inspirée d’un jeu de rôle. Les téléspectateurs vont découvrir une bande de marginaux portés sur la bouteille et bagarreurs chargés de sauver le royaume d’Exandria des forces de la magie noire du maléfique Lord et Lady Briarwood.

Avec plein d’humour, d’hémoglobine, et de répliques assassines, on ne s’ennuie pas une seconde devant La Légende de Vox Machina. Une des vraies bonnes surprises de ce début d’année 2022 sur Amazon Prime.