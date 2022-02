The Voice saison 11 : Florent Pagny participera-t-il aux directs ?

Invité au JT de 20 heures de TF1 ce jeudi, Florent Pagny, qui a récemment fait savoir qu’il souffrait d’un cancer du poumon inopérable, s'est confié à Gilles Bouleau sur son état de santé et sa participation à la saison 11 de The Voice, qui commence ce samedi.

Sur le plateau de TF1, le chanteur a fait savoir qu’il avait commencé une chimiothérapie qui allait durer six mois. Alors que les téléspectateurs pourront le voir dans les fauteuils rouges de The Voice ce samedi - dans la saison 11 inédite dont les premiers numéros ont déjà été enregistrés - la question de sa participation aux directs qui devraient commencer en avril/mai a été abordée.

Le juré a confié ne pas savoir s'il serait en mesure d'être présent sur le plateau. «Je ne sais pas comment je serai au bout des six mois», explique-t-il. Pour le moment, il n'a effectué qu'une séance de chimiothérapie qui s'est «plutôt pas mal passée», mais il ne sait pas comment se dérouleront les prochaines. «Tout peut se passer. Peut-être qu'en mai je serai impeccable, et puis peut-être que je serai fatigué», a-t-il déclaré, avant d'ajouter qu'une adaptation pourrait être faite si nécessaire. «On s'organisera !», a-t-il assuré.

Florent Pagny sera-t-il présent pour les directs de la nouvelle saison de #TheVoice ?



@florentpagny



"Je ne sais si je serai aux directs en mai. La première chimio se passe bien, mais (ce ne sera) peut-être pas le cas en mai."





Dans #LE20H sur @TF1 cc @nikosaliagas pic.twitter.com/3h1Wh00dEP — TF1Info (@TF1Info) February 10, 2022

L’interprète de «Savoir aimer» en a profité pour remercier «les gens» qui lui ont «envoyé tellement d’amour» depuis son message posté le 25 janvier sur Instagram, dans lequel il avait annoncé qu'il était atteint par une tumeur au poumon, «une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s’opérer».

«Si je n’avais pas eu à devoir annuler 32 concerts, je n’aurais jamais fait un message comme ça sur Instagram», a-t-il déclaré au micro de Gilles Bouleau, avant de dire qu’il allait «très bien» aujourd’hui. «Ce qu’il faut juste un peu clarifier : j’ai un problème qui est la mauvaise case au début mais après toutes les autres cases sont plutôt bonnes puisque je le découvre très tôt. Je suis au degré 1. C’est une tumeur qui a entre trois et six mois», a-t-il révélé. «Je n’ai pas de métastase, rien dans d’autres organes», a-t-il détaillé, précisant que ce n’est pas opérable car «la tumeur se divise très vite donc il y a des chances qu’elle se disperse dans d’autres organes». Florent Pagny relativise : «Quand ça se prend au début et que c’est très isolé, moi je ne vois que le bon côté des choses ».

«Pour l’instant, il va très bien. Je pense que la vague d’amour qu’il a reçue lui fait énormément de bien. Notre priorité, c’est sa santé.», a confié à tvmag.lefigaro.fr le producteur du télé-crochet, Pascal Guix.