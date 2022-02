Les 8 meilleures séries romantiques à voir en 2022

Parce que l'amour sera toujours l'amour, les romances ne connaissent pas la crise. Voici 8 séries qui célèbrent l'exaltation des corps et des sentiments à voir en 2022.

«Emily in Paris» saison 2 - disponible sur Netflix

Créée par le producteur de Sex and the City Darren Star, et récemment renouvelée pour deux autres saisons, Emily in Paris continue de suivre le quotidien et la vie sentimentale d’Emily Cooper, interprétée par Lily Collins, une jeune Américaine envoyée en France pour le travail.

«This is Us» saison 6 - disponible sur canal+ et MyCanal

Voilà que sonne déjà l'heure de la dernière saison de l'une des plus émouvantes séries jamais créées. Une dernière salve d'épisodes qui permettra notamment d'en savoir plus sur la destinée et les amours de Kate, Kevin et Randall et leurs parents, attachants personnages à qui il va être douloureux de dire adieu.

«Killing Eve» saison 4 - le 28 février sur Canal+ et MyCanal

Entre elles c'est à la vie mais surtout à la mort... L'ex agente du MI6 Eve, et la tueuse en série Villanelle (Jodie Comer), ont une vision bien à elles du romantisme qui rend leur jeu du chat et de la souris très addictif. La 4e et dernière saison de leurs aventures promet d'être brûlante.

«Outlander» saison 6 - le 6 mars sur Netflix

La série à l'eau de rose adaptée des romans de Diana Gabaldon va faire son très attendu retour, avec toujours de la romance et des batailles épiques au programme.

The wait is over! Here's the official trailer for #Outlander Season 6, premiering March 6 on STARZ. pic.twitter.com/rFlzbmAGpV — Outlander (@Outlander_STARZ) January 19, 2022

«A l'ombre des magnolias» saison 2 - disponible sur Netflix

L'histoire se déroule dans la petite ville fictive de Serenity où l'on suit le quotidien et les amours respectives de trois meilleures amies : Maddie, Dana Sue, et Helen qui s'entraident pour concilier au mieux leurs couples, enfants et carrières.

«Sex/Life» saison 2 - le 25 mars sur Netflix

Les fans des aventures sulfureuses de Billie et Brad dans la première saison de « Sex/Life » peuvent se réjouir, l’adaptation à l’écran du roman autobiographique « 44 chapters about 4 men » de B.B Easton revient avec de nouvelles séquences torrides. Désir ou amour, amants ou mari, le personnage interprété par Sarah Shahi va devoir choisir...

«La Chronique des Bridgerton» saison 2 - en mars sur Netflix

Carton surprise de Netflix, la série adaptée de la saga de Julia Quinn revient pour une deuxième saison très attendue, même si le personnage phare de la première saison, le duc de Hastings, joué par le très sexy René-Jean Page, ne sera plus là pour faire battre les coeurs. Cette deuxième saison ne sera en effet pas centrée sur le couple qu'il formait avec Daphné (Phoebe Dynevor) mais sur les amours du frère aîné des Bridgerton, Anthony (Jonathan Bailey).

«Virgin River» saison 4 - courant 2022 sur Netflix

La première saison de cette série basée sur les livres de Robyn Carr avait charmé les amoureux de Gilmore Girls, en suivant une infirmière qui quittait Los Angeles pour une petite ville du nord de la Californie où elle espérait refaire sa vie, après avoir perdu son mari. Renouvelée pour une saison 4 et même une 5, Virgin River va maintenant devoir répondre à plusieurs questions laissées en suspens quant aux devenir de ses sympathiques personnages dont on aime à suivre les affaires de coeur...