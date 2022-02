Obi-Wan Kenobi, Andor, Ahsoka... Le calendrier des séries Star Wars à venir sur Disney +

La saga Star Wars poursuit son extension sur Disney+. Alors que «Le Livre de Boba Fett» vient de se conclure, et que la date de diffusion d’«Obi-Wan Kenobi» a été dévoilée, voici un aperçu de toutes les séries arrivent dans les prochains mois.

Obi-Wan Kenobi, le 25 mai

Disney+ a enfin dévoilé la date de diffusion de la série Obi-Wan Kenobi sur les réseaux sociaux (le premier film Star Wars : Un nouvel espoir était sorti le… 25 mai 1977). Une information accompagnée d’une image d’Ewan McGregor dans le costume du maître Jedi. L’acteur retrouvera Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador. L’histoire suivra Obi-Wan Kenobi tentant de survivre à l’application de l’Ordre 66 qui exige l’exécution de tous les Jedis. Il doit également accomplir une dernière mission : assurer la sécurité de Luke.

Obi-Wan Kenobi, a limited Original series, starts streaming May 25 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/FDBc6SfK7l — Disney+ (@disneyplus) February 9, 2022

The Mandalorian, saison 3

Aucune date de lancement n’a été dévoilée pour l’instant, mais elle est attendue dans le courant de l’année 2022. Mais après les révélations contenues dans Le Livre de Boba Fett, et les implications potentiellement massives que cela pourrait avoir sur la suite de The Mandalorian, les fans ont toutes les raisons d’être impatients de découvrir la suite des aventures de Mando.

© Disney

Andor, mi- ou fin 2022

La série préquel de Rogue One verra Diego Luna reprendre le rôle de Cassian Andor dans ce qui est présenté comme un «thriller d’espionnage passionnant». En avril 2020, c’est Tony Gilrpy qui a été nommé à la tête d’Andor en tant que showrunner. Un poste autrefois confié à Stephen Schiff (The Americans), qui reste toutefois présent à l’écriture au côté de Beau Willimon, l’ancien showrunner de House of Cards.

© Disney

Ahsoka, lancement du tournage début 2022

Personnage adoré par les fans de Star Wars, Ahsoka a fait une apparition dans la saison 2 de The Mandalorian sous les traits de la comédienne Rosario Dawson. Très rapidement, on apprenait qu’une série dédiée allait voir le jour. Hayden Christensen sera également présent au générique dans le rôle d’Anakin Skywalker/Dark Vador. Natasha Liu Bordizzo incarnera Sabine Wren, un personnage qui avait fait son apparition dans la série animée Star Wars Rebels.

© Disney

Star Wars : Rangers of the New Republic

C’est l’autre spin-off de The Mandalorian qui avait été annoncé, avec une intrigue centrée sur cette force de police intergalactique créée par la République Galactique. Le problème est que la série devait s’articuler autour du personnage incarné par Gina Carano, Cara Dune, dans The Mandalorian. Mais son éviction de la série a forcé Disney à mettre le projet en pause. Elle n’est plus en développement pour le moment.

© Disney

Star Wars : The Acolyte

En avril 2020, Lucasfilm avait annoncé confier le développement d’une nouvelle série à Leslye Headland (Poupée russe, Jamais entre amis). Celle-ci est censé se dérouler sur une autre temporalité que les autres séries, plus précisément dans les derniers moments de la Haute République. Les téléspectateurs découvriront les aventures d’une femme mêlée à des affaires secrètes, et à l’émergence de forces obscures. Aucune information sur le casting ou la mise en production n’a été dévoilée pour le moment. Le tournage doit débuter à la mi-2022, et la série comptera 8 épisodes.

© Disney

Lando

En décembre 2020, Lucasfilm a confirmé le développement d’une série pilotée par Justin Simien (Dear White People) autour du personnage de Lando Calrissian. Pour le moment, on ne sait pas si Donald Glover – qui a incarné le personnage dans le film Solo : A Star Wars Story – reprendra le rôle. Ou s’il sera recasté.

© Disney