Friends : la Chine censure des passages évoquant l’homosexualité

Des dialogues originaux évoquant l’homosexualité modifiés dans la version chinoise de «Friends». Les principales plate-formes de streaming chinoises ont censuré ce vendredi 11 février des passages de l’émission spéciale 2021 «Friends : The Reunion» traitant d’un sujet encore tabou en Chine.

Diffusée sur Sohu video et iQiyi depuis 2012, la série Friends est très suivie en Chine. Avec l’engouement mondial lié aux retrouvailles des six acteurs principaux pour l’émission «Friends : The Reunion», des plate-formes éminentes de streamings en Chine, comme Bilibili, Tencent, Youku, Sohu ou encore iQiyi ont acheté les droits de diffusion.

Pourtant, comme l’a remarqué CNN, lors de la diffusion du premier épisode en Chine ce vendredi, des dialogues originaux jugés trop suggestifs et des propos traitant d’homosexualité ont été modifiés et censurés.

Certaines conversations au sujet de Carol Willick, l’ancienne femme de Ross ayant demandé le divorce après avoir découvert qu’elle était lesbienne, ont été coupées. Dans la même veine, des discussions imagées sur le plan sexuel ont été supprimées.

«Bohémian Rahpsody» comme précédent

Le retrait de ces passages originaux n’a pas été du goût des adeptes de la série en Chine. Dans la soirée de vendredi, le hashtag #FriendsCensored avait recueilli 54 millions de vues sur Twitter, avant d’être retiré de la plate-forme samedi matin. En mai dernier, la série américaine culte avait déjà été soumise à une censure similaire de la part des dirigeants chinois.

En 2016, la Chine a émis de nouvelles directives visant à supprimer les histoires avec des relations homosexuelles dans les émissions de télévision du pays.

A la sortie du film «Bohemian Rahpsody» dans le pays en 2019, plus de deux minutes de contenu LGBTQ, dont des séquences où le mot «gay» était employé et où deux hommes s’embrassaient, avaient été supprimées.