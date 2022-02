The New Look : Juliette Binoche jouera Coco Chanel dans la série d’Apple

La plate-forme de streaming Apple TV+ a officialisé la mise en production de « The New Look », une série avec Juliette Binoche dans la peau de Coco Chanel.

Le programme, un thriller inspiré de faits réels, retracera un pan de la vie de la créatrice durant l’Occupation, au moment où Christian Dior commence à se faire un nom dans la Haute Couture.

C’est l’acteur australien Ben Mendelsohn (« Rogue One ») qui a été choisi pour incarner le célèbre créateur de mode.

Pierre Balmain, Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Cristobal Balenciaga ou encore Pierre Cardin... D'autres illustres noms devraient aussi figurer dans le scénario.

Produite et réalisée par Todd A. Kessler («Damages», «The Sopranos»), la série n’a pas encore de date se diffusion. Son tournage à Paris est prévu au printemps. Entre temps, les fans de Juliette Binoche pourront notamment voir l’actrice dans la mini-série The Staircase (HBO Max).