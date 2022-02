«Un flirt & une danse» : quel est le concept de cette émission de dating à découvrir ce 15 février ?

France 2 lance ce 15 février en prime-time «Un flirt & une danse», un tout nouveau divertissement qui pourrait être le parfait mix entre «Danse avec les Stars» et «Mariés au premier regard».

Présenté par Faustine Bollaert, et adapté du programme «Flirty Dancing» (un format né en Angleterre et adapté ensuite aux Etats-Unis), «Un flirt & une danse» consiste à faire se rencontrer des célibataires pour la première fois… sur une piste de danse.

Les cœurs à prendre, âgés de 23 à 80 ans, s'élanceront sur le parquet dans l’espoir d’y trouver l’amour. Et pour se préparer au mieux au grand soir, ils s’entraineront d’abord de longues heures auprès d'un professeur pour parfaire leurs chorégraphies.

«Dans un monde où la toute première rencontre se fait bien souvent virtuellement par écrans interposés, 'Un flirt et une danse' remet l’amour en pleine lumière et place les rencontres humaines à l’endroit le plus romantique qui soit : une piste de danse !», annonce France 2.

Tu veux ou tu veux pas ?

Alors «est-il encore possible de tomber amoureux en dansant ?», questionne le show produit par Arthur. Après les pas de danse en eux-mêmes - qui promettent d'être difficiles entre la pression des caméras et de l'enjeu - le sel de l'expérience résidera dans le choix final des deux danseurs d’un jour. Décideront-ils ou non de se revoir par la suite ?

Plus que de sens du rythme et de souplesse, tout sera d'abord une question d'alchimie et d'étincelle. «La promesse, c’est une rencontre. Après, ce que les célibataires en font, ça leur appartient, a indiqué Faustine Bollaert au Parisien. Au mieux, ils rencontrent quelqu’un. Au pire, ils passent un bon moment», a commenté l'animatrice.