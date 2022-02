Halo : la série obtient déjà une saison 2

La série «Halo», qui sera lancée le 24 mars prochain sur la plate-forme de streaming Paramount+, vient d’être renouvelée pour une saison 2. Et sera pilotée par un nouveau showrunneur.

Selon David Nevins, un des responsables des contenus originaux chez Paramount+, ce renouvellement avant même le lancement de la série est «la preuve de la confiance que nous avons dans cette série épique et dans sa capacité à attirer les téléspectateurs», peut-on lire sur le site américain EW.com.

C’est David Wiener (Brave New World, Fear The Walking Dead) qui aura la charge de piloter cette saison 2. Il succède à Steven Kane et Kyle Killen. Ce dernier avait quitté le projet au lancement de la production en juin 2021 en Hongrie, en raison d’un emploi du temps qui ne lui permettait pas d’assurer ses responsabilités à plein temps, précise le site américain EW.com.

Steven Kane, qui est également présent à la production exécutive de la saison 1, a expliqué pour sa part qu’il préférait se retirer de la série en raison du temps que celle-ci exigeait.

«J’ai vécu en Hongrie pendant près de deux ans sur les trois où j’ai travaillé dessus. Si j’ai apprécié chaque minute passée sur ce projet, cela fait beaucoup trop de temps passé loin de ma famille. Mes enfants étaient dans leur dernière année au lycée, et je ne voulais pas être absent encore une fois», a-t-il expliqué.