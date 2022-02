La série «Billions» renouvelée pour une saison 7

Selon une information exclusive du site américain Variety, «Billions» - dont la saison 6 est actuellement accessible en France sur Canal+ - a été renouvelée pour un septième chapitre par la chaîne Showtime.

Lancée en janvier 2016 par Brian Koppelman et David Levien, ainsi que Beth Schacter et Andrew Ross Sorkin, Billions suit l’affrontement entre le procureur Chuck Rhoades (Paul Giamatti) et l’ambitieux gestionnaire du hedge fund Axe Capital, Bobby Axelrod, dans le monde de la haute finance à New York. Dans la saison 6, Bobby Axelrod – incarné par Damian Lewis – a quitté la scène pour laisser sa place à Michael Prince (Corey Stroll).

Avec cette saison 7, Billions s’installe parmi les séries les plus populaires de la chaîne américaine Showtime, comme Homeland, Ray Donovan, Dexter, Weeds ou encore Nurse Jackie, précise Variety. À noter que Brian Koppelman, David Levien, et Beth Schacter, travaillent également sur l’anthologie Super Pumped, dont la saison 1 doit débuter le 27 février prochain autour de l’histoire de Travis Kalanick, le patron de la société Uber qui sera incarné par Joseph Gordon-Levitt. Et dont la saison 2, qui vient d’être annoncée, sera centrée sur Facebook.