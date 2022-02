Le film «Transformers : Rise of the Beasts» sera le premier d'une nouvelle trilogie

Dans le cadre du lancement global de Paramount+, qui sera accessible en France via Canal+, la franchise «Transformers» vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle trilogie au cinéma.

Ainsi, «Transformers : Rise of the Beasts», dont la sortie en salles est déjà prévue pour le 9 juin 2023, sera le premier volet d’une nouvelle série de trois films dont on ne connaît pas encore les détails de l’intrigue. On sait toutefois que Paramount souhaite explorer plus en détail la mythologie autour des Transformers, bien au-delà de l’affrontement entre les Autobots et les Decepticons.

Le film «Rise of the Beasts» devrait ainsi situer son action dans les années 1990, au moment où Optimus Prime et les Autobots commencent à se familiariser à la vie sur Terre. Mais les conflits avec des Terrorcons, Predacons et Maximals vont venir troubler l’ordre établi.

Dans le message publié sur le compte Twitter officiel de Paramount+, on apprend également qu’une série animée sera lancée à l’automne sur Nickelodeon, avec 26 épisodes déjà commandés.

Transformers: Rise of the Beasts will be released theatrically in 2023 and is the first of three new installments. A new animated series from @Nickelodeon arrives this fall. And in 2024, the franchise expands further with a CG animated Transformers theatrical film. #ParamountPlus pic.twitter.com/4FKsliX2Hp — Paramount+ (@paramountplus) February 15, 2022

La dernière information contenue dans le tweet, et pas des moindres, est le lancement en 2024 au cinéma d’un film d’animation. Qui pourrait être le premier d’une nouvelle série de films à venir, centrés sur les Autobots.