Showeb 2022 : Toutes les séries à venir sur Canal+, OCS, Disney+, Warner TV, SyFy et 13eRue

De nombreuses annonces sur les séries à venir ont été faites dans le cadre du Showeb Séries organisé par Le Film français, ce mardi 15 février à Paris, où Canal+, OCS, Disney+, Warner TV, SyFy et 13eRue sont venus dévoiler leurs nouveautés prochainement disponibles.

Sur Canal+/Canal+Séries/MyCanal

Le Groupe Canal+ proposera sur ses antennes (et sur MyCanal) de nombreuses suites et séries inédites très attendues. Du côté des Créations Originales, les abonnés auront prochainement rendez-vous avec la saison 2 d’Ovni(s), Neuf Mecs d’Emma de Caunes (en mars), la saison 3 de La Guerre des Mondes (en mai), et la saison 2 de La Flamme intitulée Le Flambeau : Les aventuriers de Chupacabra (mai), avec toujours Jonathan Cohen et cette fois Jérôme Commandeur dans la peau du présentateur. Fous rires garantis...

En avril, le polar avec Céline Sallette, Infiniti, qui imagine l’ISS perdre contact avec la Terre tandis que le cadavre d'un astronaute est retrouvé sur le toit d'un immeuble au Kazakhstan, promet quant à lui de faire frissonner. Canal proposera aussi au 2e semestre 2022 Marie-Antoinette, avec l’actrice Emilia Schüle (Berlin 56 et Berlin 59), une série qui s’annonce somptueuse (les premières images ont été diffusées en exclusivité lors du Showeb), et dont le tournage vient de s’achever pour une diffusion «à la rentrée».

Une jeune reine incroyablement moderne et avant-gardiste, interprétée par Emilia Schüle.





Début du tournage de Marie-Antoinette, notre nouvelle Création Originale signée Deborah Davis (nommée aux Oscars pour le film La Favorite). pic.twitter.com/BvdtFB4ZyZ — CANAL+ (@canalplus) September 7, 2021

Lors de cette «rentrée» sera aussi lancé le western Django réalisé par Francesca Comencini (Gomorra), avec au casting Matthias Schoenaerts et Noomi Rapace. Toujours du côté des Créations originales, Canal+ annonce La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, la première série TV de Xavier Dolan («pour la rentrée prochaine»), le début du tournage de BRI avec Emmanuelle Devos, ainsi que la suite de Paris Police 1900.

Du côté des acquisitions, le line-up est lui aussi impressionnant. Après «Dexter New Blood», qui a permis à MyCanal d’enregistrer son record absolu avec plus de 35 millions de commandes, la plate-forme proposera 60 séries cette année dont YellowJackets (le 3 mars), bijou de série horrifique avec Juliette Lewis et Christina Ricci au casting, Super Pumped : The battle for Uber, avec Joseph Gordon-Levitt et Kyle Chandler (au printemps), le polar Landscapers avec Olivia Colman, The Tower, d'après le livre Post Mortem de Kate London, The Responder, avec Martin Freeman en flic de quartier à Liverpool, ou encore Don’t leave me, un polar nordique par les auteurs de Gomorra à découvrir «très prochainement».

Sont également attendus 1985, la nouvelle création de StudioCanal inspirée du terrible fait divers dit des Tueurs fous du Brabant, ou encore Threesome, une série suédoise sur un couple qui va tester sa solidité après avoir fait l’expérience de l’amour à trois.

Avant cela, les abonnés découvriront la radicale Kamikaze, le 16 mars.

La plate-forme de streaming MyCanal, qui propose plus de 100 séries et où sont consommées chaque mois 50 millions d’heures de programmes, ne s’arrêtera pas là bien sûr côté nouveautés, puisqu’elle agrège notamment le contenu d’OCS et de Warner dont vous découvrirez dans la suite de cet article les très alléchantes prochaines sorties.

Sur OCS

La plate-forme a comme de tradition fait le plein en séries internationales d’exception. Dès le 21 février, les abonnés pourront découvrir la partie 2 de la saison 11 de The Walking Dead. «Bientôt» sera aussi mise en ligne la saison 3 d’Atlanta, et Winning time (le 7 mars), une série de HBO avec John C. Reilly, Sally Field et Adrien Brody.

Bienvenue au match le plus attendu de l'année #WinningTime arrive le 7 Mars en US+24 sur OCS. pic.twitter.com/9J3GGPty5G — OCS (@OCSTV) February 11, 2022

Seront à ne pas manquer non plus, The Baby, une série, signée par la productrice de Sex Education, sur une célibataire endurcie qui tombe enceinte d’un enfant aux pouvoirs maléfiques et, «prochainement diffusée», The Time Traveler’s Wife avec Rose Leslie (Game of Thrones), sur un homme qui voyage dans le temps, et dont le showrunner n’est autre qu’un grand habitué de ce thème puisqu’il s’agit de Steven Moffat (Doctor Who).

La série HBO The Time Traveler's Wife sera diffusée au printemps en exclusivité sur OCS. https://t.co/q5Yfce5N8q — OCS (@OCSTV) February 16, 2022

OCS annonce aussi les arrivées de The White House Plumbers, série avec Justin Theroux et Woody Harrelson au casting et l’équipe de Veep aux commandes, qui reviendra sur le scandale du Watergate en adoptant le point de vue des deux agents secrets derrière le faux cambriolage. Autre gros morceau attendu, We Own this City, de David Simon (The Wire), de retour à Baltimore pour une série entre polar et enquête journalistique.

Découvrez les premières images de We Own This City, la nouvelle série de David Simon (The Wire) et George Pelecanos tirée d'une histoire vraie. Rendez-vous le 26 avril sur OCS pour plonger dans les coulisses de la Police corrompue de Baltimore. pic.twitter.com/ntmnDyblyx — OCS (@OCSTV) February 15, 2022

Olivier Assayas proposera aussi une version en série d’Irma Vep, avec Alicia Vikander, Nora Hamzawi, Vincent Macaigne ou encore Jeanne Balibar au casting.

La saison 2 de Devils fera aussi partie du programme, tout comme l'ultra-attendue House of The dragon. Le spin-off de Game of Thrones arrivera «prochainement». L'événement fera, il est déjà certain, se lever très tôt les sérievores hardcore puisque la série sera retransmise en simulcast, c’est-à-dire en direct des Etats-Unis à 3h00 du matin...

Autant dire qu’OCS réserve du très lourd côté séries étrangères, mais les créations originales (labellisées Signature ou Originals) devraient aussi susciter la curiosité, à commencer par Rictus. Dans cette comédie, une dystopie de 9x26’, les créateurs imaginent un monde où le rire serait interdit. Fred Testot y incarne un agent chargé de surveiller le rire mais qui se rend compte qu’il fait rire malgré lui son stagiaire. Il est repéré par un groupe de rebelles pour lutter contre le régime…

OCS proposera aussi bientôt Sentinelles, avec Pauline Parigot, et Toutouyoutou, décrite avec humour comme un mix «d’aérobic, d’aéronautique et d’espionnage».

Une année pleine de séries pour faire le plein d'émotions : House of The Dragon, Euphoria, The Gilded Age, Sentinelles, L'Opéra... et bien d'autres pic.twitter.com/JRZ4CUj2En — OCS (@OCSTV) February 10, 2022

Sur Warner TV

Raised by Wolves saison 2 (le 25 avril), la suite de Gossip Girl, la saison 2 de la série DC Comics Stargirl, la saison 2 de The Flight Attendant avec Kaley Cuoco (et Sharon Stone dans le rôle de la mère de l’hôtesse de l’air), la suite de la série médicale The Resident, la saison 4 de The Miracle Workers avec Daniel Radcliffe et Steve Buscemi, et la dernière saison de The Orville, seront diffusées.

Warner TV a aussi annoncé le tournage de sa première création originale française. Il s’agit de Visitors, de et avec Simon Astier (Hero Corp), une comédie autour de l’arrivée sur Terre d’entités extra-terrestres avec aussi au casting Arnaud Tsamère, Tiphaine Daviot, Vincent Desagnat…

Sur les chaînes du groupe NBC Universal (13eRue et SyFy)

Sont annoncées sur 13eRue : The wall, My life is murder, avec Lucy Flawless de Xena la guerrière, Magnum PI saison 2 (au 1er semestre), la saison 4 de Coroner, la saison 2 de New York : Crime organisé (le 4 avril).

Sont aussi prochainement programmés le thriller psychologique Close to me (en mars), Wolfe, un procedural avec un médecin légiste débordé par sa vie personnelle, White Sand (le 27 février), un thriller sous le soleil d’une station balnéaire danoise où deux flics qui ne s’entendent pas doivent prétendre être mariés pour les besoins d’une enquête.

Après Trauma en 2019, et J’ai tué mon mari en novembre dernier, 13eRue diffusera au printemps une nouvelle création française, Marion, un 6x45 minutes adaptée des romans de Daniel Thierry. La série suivra les enquêtes d'une commissaire de la brigade ferroviaire jouée par une convaincante Louise Monod (un programme prometteur d’après les premières images diffusées en exclu lors du Showeb).

Autre création originale française sur les rails, Cuisine Interne, «un Breaking Bad à la française» comme la chaîne la décrit, qui plongera au cours de 6 épisodes de 45 minutes dans l’univers de la haute gastronomie parisienne, au côté d’une jeune chef ambitieuse contrainte de repartir de zéro en prenant les rênes d’un bistrot, où elle va se retrouver confrontée à des mafieux.

Sur SyFy, les fans de séries auront rendez-vous avec la série heroic fantasy The Outpost; Wellington Paranormal, une comédie burlesque; A discovery of witches «sorte de Downton Abbey meets True Blood», ou encore la saison 2 de la comédie Resident Alien, dans laquelle Alan Tudyc (Rogue One) incarne un alien déjanté.

En nouveautés, SyFy proposera Surreal Estate, dans laquelle des agents immobiliers doivent vendre des maisons hantées, Day of the day, un hommage popcorn aux films de George Romero mais aussi, «au printemps», le reboot de la série 4400 par la chaîne CW.

Sur Disney+

La plate-forme américaine a présenté quelques-unes seulement de ses nombreuses nouveautés à venir. Alors qu’elle continue de diffuser chaque mercredi un nouvel épisode de la série Pam & Tommy, elle proposera prochainement trois créations françaises : la familiale Week-End Family (le 25 février) avec Eric Judor ; Parallèles une série fantastique de 6x40 minutes avec des ados projetés dans différentes dimensions à découvrir à partir du 23 mars ; et Oussekine. Une série «poignante» qui revient, 35 ans après, sur l’affaire qui a marqué les années 1980 en France, démontrant par là que Disney, dont l'univers Star s'adresse spécialement aux adultes, «s’empare aujourd’hui de tous les sujets».

Disney+ a en outre profité du Showeb pour mettre en avant la série Marvel Moon Knight avec Oscar Isaac, qu’elle mettra en ligne à partir du 30 mars prochain.