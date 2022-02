Super Pumped : la saison 2 sera consacrée à Facebook

Alors que la saison 1 n’a pas encore commencé, la série «Super Pumped» vient d’être renouvelée par la chaîne américaine Showtime pour un deuxième chapitre, qui s’intéressera cette fois à Facebook.

Baptisée Super Pumped : Sheryl and Mark, cette saison 2 de l’anthologie se penchera sur les relations entre Sheryl Sandberg – la première femme à intégrer le conseil d’administration de Facebook – et Mark Zuckerberg, et comment celles-ci ont propulsé la société du statut de start-up à une des entreprises les plus influentes de la Silicon Valley, et à travers le monde. Pour le moment, aucune information concernant le casting n’a été révélée.

La saison 1 de Super Pumped doit entamer sa diffusion le 27 février prochain sur Showtime. Intutilée «The Battle For Uber», et adaptée du livre-enquête éponyme de Mike Isaac publié en 2019, elle verra le comédien Joseph Gordon-Levitt incarner le fondateur d’Uber, Travis Kalanick, dont on suivra l’irrésistible ascension à la tête de la société. Ainsi que les coulisses très mouvementées de la start-up.

Les téléspectateurs retrouveront au casting Kyle Chandler dans le rôle de Bill Gurley, le co-fondateur d’Uber, Hank Azaria dans celui de Tim Cook, le PDG d’Apple, ou encore Uma Thurman dans le rôle d’Arianna Huffington, la co-fondatrice du Huffington Post.