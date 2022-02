Tic et Tac, les Rangers du risque : une bande-annonce pour le film adapté du dessin animé

Les deux tamias les plus populaires du petit écran sont de retour. Le film «Tic et Tac, les Rangers du risque» verra le célèbre duo reprendre du service le 20 mai prochain sur Disney+, dans une comédie d’action mêlant prises de vues réelles et images de synthèse.

Dans la bande-annonce dévoilée par la plate-forme de streaming, on retrouve Tic et Tac trente ans après l’annulation de la série dont ils étaient les héros. Leurs vies ont pris des directions diamétralement opposées depuis.

Tic est devenu représentant en assurances et mène une vie ordinaire dans une banlieue résidentielle, tandis que Tac a subi une intervention médicale pour passer à la 3D et écume désormais les conventions empreintes de nostalgie, où il tente de maintenir autant que possible le lien avec son glorieux passé.

Quand un de leurs anciens partenaires disparaît, Tic et Tac n’ont pas d’autre choix que de reformer leur duo, et d’enfiler leurs chapeaux de détectives afin de secourir leur ami.

Truffée de clin d’œil à l’univers de Disney – Indiana Jones, Roger Rabbit, Jurassic Park, Aladdin, Mon Petit Poney, etc. – cette bande-annonce confirme le choix d’un récit métalinguistique où la fiction et la réalité, le passé et le présent, s’entremêlent pour les besoins d’une nouvelle aventure qu’on espère aussi réussie que ne l’était le dessin animé de l’époque.

Dans la version originale, les stars se bousculent au générique, avec les humoristes John Mulaney (SNL) et Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) dans les rôles principaux. Kiki Layne, Will Arnett, Eric Bana, Dennis Haysbert, Keegan-Michael Key, J.K. Simmons ou encore Seth Rogen sont également présents.