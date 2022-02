Top Chef 2022 : de quelle couleur sera la brigade de Glenn Viel ?

La saison 13 de Top Chef débute ce mercredi 16 février avec un nouveau juré : Glenn Viel. L’occasion de rebattre les cartes des couleurs des brigades.

Alors que Michel Sarran n’a pas été reconduit en fin de saison dernière, la brigade jaune disparaît en effet avec lui et une nouvelle couleur fait son entrée sur le plateau du concours culinaire. Glenn Viel, plus jeune chef triplement étoilé, sera en effet à la tête de la brigade orange. Les candidats qui rejoindront son équipe afficheront donc un brassard orangé.

Un nouveau coloris qui appartient à la même famille colorimétrique mais qui a toutefois le mérite de ne pas être identique. Un changement qui pourrait donc marquer une nouvelle ère, tout en respectant le travail accompli par Michel Sarran durant six saisons, qui restera donc pour ses plus grands fidèles le dernier chef de la brigade jaune. Hélène Darroze reste quant à elle à la tête de la brigade rouge. Paul Pairet et Philippe Etchebest conseilleront respectivement, comme les saisons précédentes, les équipes violettes et bleues.

Glenn Viel, un accueil en bonne et due forme

Pour accueillir Glenn Viel, M6 a d’ailleurs mis les petits plats dans les grands. La chaîne a ainsi partagé sur Twitter une vidéo humoristique revenant sur l’arrivée du chef étoilé dans l’équipe de Top Chef. A la manière d’un flash info, Glenn Viel est présenté sous les crépitements des photographes lors d’une simulation de conférence de presse. En voix off, un journaliste commente, enjoué : «C’est l’événement du mercato TV, la nouvelle recrue de Top Chef vient d’être présentée aujourd’hui».

Une séquence à laquelle assistent faussement ébahis Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet, bien décidés à en découdre avec ce nouveau chef, qui annonce ne pas être venu les mains vides. De quoi agacer le trio existant, qui lui prépare un accueil faussement glacial, avant finalement de lui ouvrir les bras devant l’amabilité de ce dernier.

Évènement : les chefs @Chef_Etchebest, @HeleneDarroze et Paul Pairet se préparent à accueillir comme il se doit le chef Glenn Viel dans le jury de Top chef #TopChef nouvelle saison, bientôt sur M6 pic.twitter.com/ENJZI0ju1F — M6 (@M6) January 21, 2022

Une façon d’ouvrir un nouveau chapitre, sans Michel Sarran, que Glenn Viel a eu au téléphone «par courtoisie» et pour qui il a «beaucoup d'admiration», comme il l'a confié à Télé-Loisirs.

Un nouveau rôle que Glenn Viel a pris à cœur, avec pour ambition de révéler ce qui fait la spécificité de chacun de ses candidats.