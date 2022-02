«The Boys : Diabolical» : la série animée dévoile une bande annonce délirante

La série animée «The Boys : Diabolical» arrivera le 4 mars prochain sur Amazon Prime Video. Et la dernière bande annonce qui vient d’être dévoilée par la plate-forme de streaming annonce huit épisodes particulièrement sanglants.

Cette anthologie inspirée de l’univers de la série à succès The Boys proposera des épisodes réalisés chacun dans un style d’animation différent d’une durée comprise entre 12 et 14 minutes. Plusieurs artistes de divers horizons ont ainsi participé à ce projet, la rappeuse Awkwafina, le scénariste Justin Roiland (Rick and Morty), les acteurs Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine), Ilana Glazer (Broad City) ou encore Aisha Tyler (Archer). Le scénariste du comic book dont s’inspire The Boys, Garth Ennis en personne, a également signé un des épisodes.

Amazon Prime Video en a également profité pour dévoiler la liste impressionnante des stars qui assureront le doublage des voix. Les fans de The Boys reconnaîtront les cordes vocales d’Anthony Starr – qui incarne Homelander dans la série – ainsi qu’Elisabeth Shue, qui incarne le personnage de Madelyn Stillwell, la vice-présidente du département Heroes Management au sein de la société Vought.

Michael Cera, Don Cheadle, Chace Crawford, Kieran Culkin, Giancarlo Esposito, Eliot Glazer, Jason Isaacs, Kumail Nanjiani, Justin Roiland, Seth Rogen, Andy Samberg, Ben Schwartz, Nicole Byer, John DiMaggio, Jermaine Fowler, Emily Gordon, et Simon Pegg, viennent compléter cette liste.