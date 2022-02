Drôle : Netflix dévoile la bande-annonce de la nouvelle série de la créatrice de Dix pour Cent

La scénariste de «Dix pour cent», Fanny Herrero est de retour avec une nouvelle série intitulée «Drôle» qui sera mise en ligne sur Netflix le 18 mars prochain.

Cette mini-série en six épisodes de 45 minutes suit Aïssatou (Mariama Gueye), Bling (Jean Siuen), Nazir (Younès Boucif) et Apolline (Elsa Guedj), de jeunes humoristes d'horizons différents qui partagent tous le même rêve, celui de conquérir les planches.

Ils vont se produire tour à tour sur la scène d’un comedy club de la capitale, le Drôle, dans l’espoir de devenir la nouvelle star du rire.

Fanny Herrero s’est entourée pour l’écriture d’humoristes bien rôdées à l’exercice du stand-up dont, Lison Daniel, Fanny Ruwet ou encore Shirley Souagnon.

de l'humour d'aujourd'hui

«On est dans une série post Me Too, post Black Lives Matter, et j'espère que ça se voit. [...] C'est aussi une réponse à cette idée que je ne trouve pas très saine du 'on ne peut plus rien dire'.», avait confié la scénariste lors du festival Séries Mania selon les propos rapportés par Konbini, avant d'ajouter : «On va faire moins de blagues sur les blondes, et plus de blagues sur DSK».

Quatre jeunes humoristes mettent tout en œuvre pour se (re)faire un nom dans le monde du stand-up.





Drôle, une série créée par Fanny Herrero (Dix pour Cent), dispo le 18 mars ! pic.twitter.com/DLHSxg3T0A — Netflix France (@NetflixFR) February 15, 2022

Les premières images de «Drôle» promettent de bons fous rires mais aussi de beaux portraits de jeunes gens qui doivent surmonter leurs galères personnelles - qu'elles soient familiales, amoureuses ou financières - pour tenter de réaliser leurs rêves.

Des personnages qui s'annoncent très attachants à l'instar de ceux de la précédente série de Fanny Herrero, Dix pour Cent, programme sur la vie d'agents de stars de cinéma qui connaît aujourd'hui un grand succès dans le monde entier.

En attendant de la découvrir «Drôle» sur Netflix ce 18 mars, les fans de ce genre de comédies peuvent jeter un œil sur Jeune et Golri (OCS).