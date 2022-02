Eurovision 2022 : les candidats en lice pour succéder à Barbara Pravi dévoilés

Alors que la France est arrivée à la deuxième place de l’Eurovision l’année dernière grâce à la performance de Barbara Pravi, le concours se tiendra cette année entre le 10 et le 14 mai en Italie.

Mais avant, il va falloir désigner le candidat qui défendra les couleurs de l’Hexagone. France Télévisions a dévoilé hier mercredi, le nom des douze candidats qui s’affronteront, le 5 mars prochain, à l’occasion d’une soirée diffusée sur France 2 : «Eurovision France, c’est vous qui décidez!».

«Après plus de six mois de recherche, plus de 1500 candidatures - plus du double de candidatures cette année par rapport à l’année dernière - des centaines d’heures d’écoute de titres et de castings, toute la délégation française est heureuse de vous faire découvrir ces nouveaux talents», a ainsi noté Alexandra Redde-Amiel, directrice des variétés et divertissements de France Télévisions dans un communiqué.

Des candidats départagés par le public et un jury

Le public ainsi qu’un jury de personnalités, composé entre autres d'André Manoukian, Yseult, Joyce Jonathan ou encore Nicoletta et présidé par Jenifer, seront invités à voter pour celui ou celle qu’il souhaite voir concourir en mai prochain en Italie. Et ils devront départager « un casting axé sur la diversité des genres musicaux, multi-générationnel, oscillant entre du vintage, de l’électro audacieuse, de la pop urbaine et bien sûr de la chanson française » a-t-elle poursuivi.

Voici les douze candidats et les titres qu’ils défendront pour tenter de succéder à Barbara Pravi et à son hymne «Voilà».

Alvan et Ahez - « Fulenn »

Cyprien Zeni - « Ma famille »

Elia - « Téléphone »

Elliott - « La tempête »

Helene in Paris - « Paris mon amour »

Joan - «Madame»

Joanna - « Navigateure»

Julia - « Chut»

Marius - « Les chansons d’amour»

Pauline - « Nuit Pauline »

Saam - « Il est où ?»

SOA - « Seule »

La soirée sera animée, en direct, par Laurence Boccolini et Stéphane Bern.