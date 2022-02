The Larry David Story : le documentaire sur l'humoriste américain s'offre une première bande annonce

La plate-forme de streaming HBO Max vient de publier la bande annonce de «The Larry David Story», un documentaire en deux parties qui sera lancé le 1er mars.

L’humoriste américain, qui a connu la gloire grâce à la série Seinfeld dont il a été le co-créateur et un des principaux scénaristes pendant neuf saisons, revient sur son parcours : son enfance, la manière dont il s’est retrouvé – à sa plus grande surprise – à devenir humoriste, sa relation avec sa mère, ou encore les différences majeures qui existent entre le personnage qu’il incarne dans la série Larry et son nombril – dans laquelle il joue son propre rôle – et la réalité. Larry David se confie comme rarement auparavant au réalisateur Larry Charles.

En France, la série Seinfeld est actuellement disponible en intégralité sur Netflix. Les onze saisons de Larry et son nombril sont accessibles sur OCS et sur myCANAL.