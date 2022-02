Séries Mania : découvrez la programmation de l’édition 2022

Le festival Séries Mania a annoncé ce jeudi la programmation de sa prochaine édition qui se tiendra du 18 au 25 mars 2022.

L’événement lillois a retenu 58 séries issues de 21 pays. En ouverture les festivaliers découvriront Drôle, la nouvelle série signée par Fanny Herrero, scénariste de Dix pour Cent. En clôture, changement radical d’ambiance puisque sera présentée Oussekine, l’une des créations françaises de Disney+, qui revient sur la mort de Malik Oussekine sous les coups de la police en 1986.

Pour la compétition internationale, les séries sélectionnées sont : la nouvelle série des créateurs de The Wire We Own This City (Etats-Unis) à découvrir prochainement sur OCS, Sentinelles (France), une série OCS Originals sur l'opération Barkhane, The Baby (Royaume-Uni, Etats-Unis), une série signée par la productrice de Sex Education sur une célibataire endurcie qui tombe enceinte d’un enfant aux pouvoirs maléfiques (elle aussi prochainement sur OCS), mais aussi The Birth of Daniel F. Harris (Royaume-Uni), Billy The Kid (Etats-Unis), Fire Dance (Israël), The King (Italie), Le Monde de Demain (France), et Transport (Finlande).

Le jury de la compétition internationale est composé de Cécile De France, Berkun Oya, Christian Berkel, Shira Haas, Yseult.

En compétition française sont en lice : Les papillons noirs ; Hors Saison ; Reuss ; Chair tendre ; Syndome E, et Toutouyoutou.

Du côté du Panorama international seront représentées : The Responder, avec Martin Freeman en flic de quartier à Liverpool (à découvrir prochainement sur Canal+), Kin ; Magpie Murders ; Station Eleven ; Des Gens Bien ; Two Summers ; Sunshine Eyes ; The Dark Heat ; Children in the Woods ; Le temps des framboises ; Turbia ; Gold Panning.

Le jury du Panorama International est composé de Sofia Essaïdi, Sophie Deraspe, Roni Alter et présidé par Anne Berest.

Séries Mania annoncent également des avant-premières de comédies dont Visitors de et avec Simon Astier (Hero Corp), une série SF autour de l’arrivée sur Terre d’entités extra-terrestres avec aussi au casting Arnaud Tsamère, Tiphaine Daviot, Vincent Desagnat.

Les festivaliers pourront découvrir en avant-première des séries inédites hors compétition comme la série fantastique française Parallèles de Disney+, des nouveaux épisodes de séries à succès issus notamment des très attendues saison 2 de La Chronique des Bridgerton et saison 3 d'Atlanta, ainsi qu'une série culte et un documentaire

Le festival proposera des rencontres et des conférences.

Et de nombreuses animations en tous genres.

A noter pour ceux qui ne pourront pas se rendre sur place, que de nombreux programmes seront accessibles en ligne.