The Staircase : premières images de cette série adaptée d'une terrible histoire vraie

Inspirée de l’histoire vraie du romancier Michael Peterson, la série «The Staircase» vient de dévoiler les premières images de Colin Firth et Toni Collette dans les rôles principaux.

Déclinée en 8 épisodes, pilotée par le duo de showrunners Antonio Campos (Afterschool) et Maggie Cohn (Narcos : Mexico), The Staircase reviendra sur cette célèbre affaire judiciaire qui a éclaté en 2001 avec le décès de Kathleen Peterson, épouse du romancier Michael Peterson, lors d'une chute dans les escaliers.

L’ensemble de la famille se déchirera pendant des années devant les tribunaux lors du procès pour meurtre. La série est attendue au printemps sur la plate-forme de streaming HBO Max, qui vient d’en dévoiler les deux premières images.

It all falls down.





The Staircase, a limited series starring Colin Firth and Toni Collette, premieres this spring on HBO Max. #TheStaircaseHBOMax pic.twitter.com/XQiDrwAsTC — HBO Max (@hbomax) February 15, 2022

Colin Firth et Toni Collette seront accompagnés au casting par Michael Stuhlbarg (Your Honor), Juliette Binoche (Ouistreham), Sophie Turner (Game of Thrones), Rosemarie DeWitt (Little Fires Everywhere), Patrick Schwarzenegger (Midnight Sun), ou encore Dane DeHaan (The Amazing Spider-Man 2).

En 2005, le réalisateur français Jean-Xavier de Lestrade avait réalisé Soupçons – The Staircase, un film documentaire qui se transformera dans le temps en une série de huit épisodes qui revient sur l’affaire dans sa globalité, et qui est disponible en France sur myCANAL.