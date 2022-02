En thérapie : on connaît la date de diffusion de la saison 2

Après le succès de la saison 1, la série «En thérapie» fera son retour sur Arte à partir du 31 mars prochain pour une nouvelle salve de 35 épisodes inédits se déroulant à la sortie du premier confinement au printemps 2020.

Cinq ans après le Bataclan, le psychanalyste Philippe Dayan a déménagé dans une maison de banlieue après son divorce. C’est là qu’il va recevoir quatre nouveaux patients dans le contexte compliqué d’une crise sanitaire mondiale.

Il y a Inès, (Eye Haïdara), une avocate quadragénaire et solitaire, Robin (Aliocha Delmotte), un adolescent en surpoids victime de harcèlement scolaire, Lydia (Suzanne Lindon), une étudiante venue partager un sombre secret concernant sa santé et Alain (Jacques Weber), un chef d’entreprise pris dans une tourmente médiatique.

En plus de son divorce, Philippe Dayan se retrouve également attaqué en justice par la famille d’un de ses anciens patients, et compte sur Claire (Charlotte Gainsbourg), une analyste et essayiste, pour l’aider à affronter le procès.

Quel plaisir de retrouver Frédéric Pierrot dans le rôle de ce psychanalyste attachant. Selon Éric Toledano, le comédien s’est beaucoup investi dans cette saison 2. «Le succès d’audience de la première saison nous a évidemment beaucoup motivés. Tout comme le lien tissé avec Frédéric Pierrot : nous avions envie, comme lui, de continuer à faire vivre le personnage de Philippe Dayan. Il s’est particulièrement impliqué dans la création de cette nouvelle saison», explique Éric Toledano.

Au casting, Frédéric Pierrot sera rejoint dans ce deuxième chapitre par Charlotte Gainsbourg, Jacques Weber, Suzanne Lindon, Eye Haïdara, Aliocha Delmotte, Clémence Poésy, Pio Marmaï, Agnès Jaoui, ainsi que Carole Bouquet.