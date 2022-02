Flavie Flament : l'animatrice dévoile le salaire important qu'elle touchait chez TF1

Flavie Flament fait ce vendredi 18 février son grand retour sur TF1 à la tête de l’émission culte «Stars à domicile» qu’elle présentait dans les années 2000. Interwievée à cette occasion, l’animatrice a révélé le montant du salaire que lui versait TF1 à cette époque.

Flavie Flament, qui présentait à cette période différentes émissions, dont «Stars à domicile», «Sagas» ou «Vis ma vie», était payée 500.000 euros par an par la Une, est-il indiqué dans l'article de Ciné Télé Revue publié ce jeudi 17 février. Interrogée sur le côté «démesuré» de cette somme par nos confrères, elle a tenu à nuancer : «Je pense que c’était une époque où on était très exposés. C’était un marché où l’argent était présent.»

Il y a quelques années déjà, comme le rappelle Voici, le livre «TF1, coulisses, secrets et guerres internes», co-écrit par les journalistes Jamal Henni et Aude Dassonville, était revenu sur les sommes engrangées par l’ex-épouse de Benjamin Castaldi. «J'étais payée 40.000 euros par mois pour appartenir à TF1. C’était d’autant plus grisant que j’étais assurée de gagner ces sommes pendant cinq ans, et pas seulement le temps d’une seule saison ! Cinq années à ce tarif-là, que je travaille ou non, à ne faire que ce que l’on me demandait de faire…», avait-elle déclaré, ajoutant qu’à ce tarif on devait faire quelques concessions : «Avec ce que tu es payé, ce serait gonflé de ta part de te plaindre parce qu’on t’a coupé une blague ou une remarque au montage – histoire de te rendre la plus lisse possible… Il faut apprendre à te taire».

Flavie Flament affirme cependant que l'argent n'a jamais été une source de motivation pour elle. «Je suis libre et je fais mes choix. Je n'ai jamais été guidée par ces questions-là», dit-elle, très heureuse aujourd’hui de reprendre les rênes de «Stars à domicile».

«C'est Mon émission, avec un M majuscule. Jean-Luc Delarue l'avait pensée pour moi», a-t-elle raconté à Télé 7 Jours, avant de confier : «C'est comme si je revenais à la maison, un endroit chaleureux, sans chichis, dans lequel on se sent bien».