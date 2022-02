Johnny par Johnny : une bande annonce pour la série documentaire événement

La série documentaire «Johnny par Johnny» sera mis en ligne sur Netflix le 29 mars prochain. Et la plate-forme de streaming vient d’en dévoiler la première bande annonce.

Déclinée en cinq épisodes, cette production de la société Black Dynamite (Anelka : L’incompris) se veut être un récit intimiste «racontée par Johnny lui-même», qui «retrace la vie et la carrière de la plus grande icône du rock français», précise-t-on dans un communiqué. Les téléspectateurs vont y découvrir des images d’archives issues de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), d'Universal – qui a été sa maison de disques de 1961 à 2005 – ainsi que les témoignages de nombreux proches du rockeur disparu le 5 décembre 2017.

Vous connaissez la légende. Mais connaissez-vous vraiment l’homme ?





La série documentaire Johnny par Johnny, le 29 mars. pic.twitter.com/7ZqnvUgrVy — Netflix France (@NetflixFR) February 18, 2022

Parmi eux, on retrouve les noms de sa marraine, Line Renaud, le photographe Jean-Marie Périer, le musicien Yarol Poupaud, le compositeur Pierre Billon, ou encore son ami Philippe Labro. En revanche, ni sa veuve Laetitia, ni son ex-femme Sylvie Vartan, pas plus que son ami Eddy Mitchell, ou ses enfants, David et Laura, n’ont participé à la série documentaire.