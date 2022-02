La Fabuleuse Mme Maisel : la saison 5 sera la dernière

Alors que la saison 4 de «La Fabuleuse Mme Maisel» débarque ce 18 février sur Amazon Prime Video, la plate-forme de streaming a annoncé avoir renouvelé la série pour une ultime saison 5.

La mise en production de ce cinquième chapitre a déjà été lancée à New York. La showrunneuse et créatrice de la série, Amy Sherman-Palladino, et le producteur Dan Palladino, auront l’opportunité d’offrir une fin digne de ce nom au personnage incarné par Rachel Brosnahan.

«Amy et Dan, ainsi que la série, ont ouvert une voie sans précédent, en élevant le niveau des histoires portées par des femmes, en remettant en question les normes de notre industrie, et en modifiant à jamais le monde du divertissement avec leur façon unique de raconter ces histoires », a déclaré Jennifer Salke des studios Amazon selon le site américain The Hollywood Reporter.

Série multi-récompensée aux Golden Globes et aux Emmy Awards, La Fabuleuse Mme Maisel raconte l’histoire de Midge, une jeune femme qui, alors que son mariage part en lambeaux, décide de se lancer dans une carrière d’humoriste au début des années 1960 à New York. Sans jamais abandonner sa personnalité joviale, elle doit affronter la misogynie de l’époque, ainsi que le puritanisme de la société américaine.