Our flag means death : la série humoristique sur la piraterie avec Taika Waititi arrive le 3 mars

Inspirée d’une histoire vraie, «Our flag means death» vient de dévoiler une première bande annonce prometteuse. La diffusion des dix épisodes commencera le 3 mars prochain sur HBO Max.

Créée par David Jenkins, produite par Taika Waititi – qui y incarne également le personnage de Barbe Noire – cette série humoristique suit les véritables aventures de Stede Bonnet, un homme de la bonne société qui décide de s’engager dans la piraterie au XVIIIème siècle en faisant l’acquisition d’un navire et d’un équipage dans l’espoir de devenir le pirate le plus redouté des sept mers. Stede Bonnet déteste toutefois toute forme de violence, et entend s’imposer par la gentillesse et la politesse.

Quand son chemin croise celui de Barbe Noire – un leader brutal inspirant la peur aussi bien dans le cœur des ses ennemis que de ses alliés – Stede Bonnet y voit l’opportunité d’apprendre le métier auprès d’un professionnel. Un apprentissage qui ne se fera pas sans sacrifice, pour Stede Bonnet, mais aussi pour Barbe Noire.

À travers ses dix épisodes, Our flag means death entend jouer sur l’absurdité de la situation initiale – un homme qui quitte sa vie confortable pour devenir pirate… sans toutefois se compromettre moralement – en exagérant les traits de ses personnages principaux, et en jonglant avec les clichés sur la piraterie.