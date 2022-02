Shining Vale : découvrez la bande-annonce de la nouvelle série avec Courteney Cox

Actuellement au cinéma dans «Scream», Courteney Cox fera à nouveau son retour dans une série avec la comédie horrifique «Shining Vale» qui sera mise en ligne sur le service de streaming Starzplay dès le 6 mars.

Dans cette création signée par Sharon Horgan («Divorce», «Catastrophe») et Jeff Astrof («Trial & Error», «Ground Floor»), et décrite comme un mélange entre une comédie familiale et «une lettre d'amour» au genre horrifique classique («Shining», «Rosemary's Baby»), l’interprète de Monica dans «Friends» donne la réplique à Greg Kinnear («As Good As It Gets», «The Kennedys»), Mira Sorvino («Hollywood», «The Expecting»), Sherilyn Fenn (Twin Peaks), ou encore Judith Light (Transparent, Madame est servie).

Composée de huit épisodes, la série Shining Vale suit Pat, une romancière de littérature érotique, et Terry Phelps (Courteney Cox et Greg Kinnear), deux époux dont le couple bat de l’aile et qui s’installent avec leurs deux enfants dans une nouvelle maison pour tenter de sauver leur mariage. Arrivés dans le vieux manoir victorien de Shining Vale, Connecticut, où de terribles atrocités ont eu lieu dans le passé, ni Terry ni les adolescents ne semblent remarquer que quelque chose ne tourne pas rond, mais Pat commence à ressentir des choses étranges. Elle se convainc d’être soit schizophrène, soit possédée, il s’avère que les symptômes sont exactement les mêmes. Elle est aussi la seule à voir l’esprit de Rosemary, une femme au foyer des années 1950 qui semble vouloir prendre possession de son corps. Rosemary pourrait bien aussi devenir la muse de l'écrivaine en panne d'inspiration...

«Rosemary est soit le fruit de l'imagination de Pat, soit son alter ego, soit sa muse… Ou c'est un fantôme ou un démon qui essaie de la posséder», explique Astrof. Le co-créateur a en tout cas promis à Entertainment Weekly que tout serait expliqué dans «la dernière image» de la saison.