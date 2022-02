TPMP : Cyril Hanouna accepte d'aller boire un café avec Anne Hidalgo

La candidate à l'élection présidentielle Anne Hidalgo et Cyril Hanouna pourraient se retrouver autour d’un café après une longue période de froid.

Invitée ce jeudi 17 février dans l'émission de Jordan De Luxe, la socialiste Anne Hidalgo, qui snobe l’animateur de C8 depuis plusieurs mois, a confirmé qu’elle ne participerait ni à l’émission de divertissement «Touche pas à mon poste», ni à «Face à Baba», nouveau rendez-vous politique de la chaîne. Toutefois, elle n’est pas contre un café.

«pour qu'on papote tous les deux»

«Cher Cyril je t'invite, ou je vous invite, à prendre un petit café, qu'on papote tous les deux», a-t-elle en effet déclaré sur Télé-Loisirs. Une invitation à laquelle le présentateur vedette de 47 ans a vite répondu, et de manière favorable.

«Anne, c'est avec plaisir que je prendrai ce café. Et même si je dois casser ma tirelire, ce sera pour moi un plaisir. Elle a peut-être fait un pas, je vais en faire dix», a-t-il déclaré en direct dans TPMP le soir-même. Il a ensuite appelé les spectateurs à «voter Anne Hidalgo», non sans ironie. La maire de Paris connaît une campagne difficile et recueille de très faibles intentions de votes dans les sondages.

«J’irai prendre un café avec elle la semaine prochaine», a précisé Cyril Hanouna, avant d’ajouter que la candidate socialiste était «une belle femme».